Eugenia Silva deja caer la posibilidad de una cercana boda

Antes de que su hijo pequeño haya cumplido el año Eugenia Silva ha regresado al trabajo demostrando que es una mujer todoterreno, aunque sin duda lo que más llama la atención es como la modelo ha recuperado su espectacular figura. Eugenia Silva se ha convertido en la embajadora de la apertura del hotel NH Collection Madrid Gran Vía, donde nos confiesa como está viviendo el momento más dulce de su vida, según EP.

Con las impresionantes vistas de Gran Vía de fondo, la modelo habla de sus hijos, sus próximos proyectos e incluso de la boda real que tiene lugar el próximo sábado en Reino Unido, descartando así la suya propia. O tal vez no.

CHANCE: ¿Qué te parece el hotel?

Eugenia Silva: Fabuloso, tiene las mejores vistas de Madrid, estoy deseando subir a la terraza para disfrutar y mirar.

CH: Qué te parece la repercusión de la próxima boda de la Casa Real en Inglaterra. ¿Les recomendarías este hotel?

E.S: Claro, por supuesto, con lo disfrutón que es el príncipe Harry seguro que se lo pasa muy bien aquí.

CH: ¿Qué te parece la repercusión?

E.S: Es lo normal.

CH: ¿Te gusta la pareja?

E.S: Sí, me encanta, yo veía mucho la serie en la que salía Meghan y es una pareja monísima.

CH: ¿Qué le pides a un hotel?

E.S: Un poco que sea como mi segunda casa pero que me aporte muchas comodidades y que me hagan la vida muy fácil y si tengo tiempo para disfrutar del hotel pues si tiene unas terrazas y unas vistas como este hotel, desde luego. Me gusta que tenga un buen restaurante, un bar divertido por si quedo con amigos. Un poco de todo.

CH: Estar lejos de tu familia debe de ser duro.

E.S: Cada vez viajo menos, con dos niños, mi responsabilidad y donde quiero estar yo ahora es en casa. La verdad es que es lo que más me apetece y he viajado muchísimo ya. Cuando crezcan un poquito viajaré otro poco. Ahora mismo con el colegio y todo, son muy pequeños. Gerónimo va a cumplir 11 meses ahora. Es muy pequeño todavía.

CH: ¿Cómo lo compaginas ahora?

E.S: Procuro viajar lo menos posible, tengo que ir a Nueva York todos los meses así que trato que el resto de trabajos estén lo más cerquita posible.

CH: ¿Cómo llevas tu faceta como madre?

E.S: Pues como toda madre trabajadora, intentando sacar horas de donde se puede y sin descuidar también otros aspectos de la vida y disfrutando sobre todo, son dos niños monísimos y la verdad es que estoy súper feliz.

CH: Se podría decir que es lo mejor que has hecho.

E.S: Sí, yo creo que sí.

CH: Te has recuperado muy fácil.

E.S: Estas siempre en perpetua actividad con lo cual creo que es lo normal. Me cuido obviamente y hago ejercicio y bueno, como creo que todas las chicas de mi edad. Me gusta, me gusta sentirme bien.

CH: ¿Qué tal se llevan entre los peques?

E.S: Se llevan fenomenal y están todo el día juntos y jugando y la verdad es que fenomenal, no tengo ninguna queja.

CH: ¿Te gustaría ir a por la niña?

E.S: Ahora mismo estamos muy bien así, Gerónimo es muy pequeño y nunca se sabe, ahora mismo no me lo planteo. Es muy pequeño.

CH: ¿Proyectos profesionales?

E.S: Ahora estoy aquí con NH, encantada de la vida, me voy a París al desfile de Dior a finales de mes, me voy a Nueva York antes, me voy a Londres a principio de junio pero son viajes muy cortitos, no puedo dormir fuera de casa más de dos noches, no me gusta.

CH: ¿Y una boda para ti?

E.S: La verdad es que estamos muy bien así, estamos muy contentos y por ahora no tenemos esa necesidad, pero nunca se sabe, lo mismo un día os damos la sorpresa.

CH: ¿Te gustaría? Tú que te has vestido tanto de novia.

E.S: Sí, pero ese momento ya me lo quité con todos los desfiles de novia. Ya no tengo esa ilusión, tienes otro tipo de ganas en la pareja y de plan familiar pero no el vestirme de novia.

CH: Muchas gracias Eugenia.

