Gustavo y Jorge Javier hunden en la miseria a María Patiño en el Sábado Deluxe

Como diría François de La Rochefoucauld: "Si quieres tener enemigos, supera a tus amigos; si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen".

Dicen que quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y es verdad. Los buenos amigos son un bálsamo para la vida y un antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales, según lamenteesmaravillosa. Sin embargo, no todas las personas con las que tenemos un trato continuo son nuestras amigas. Ni todos quienes se dicen nuestros amigos lo son de verdad. Las amistades profundas y sinceras son escasas y, por eso mismo, es bueno que aprendamos a valorarlas.

La polémica relación entre Gustavo González y María Lapiedra sigue generando la guerra en el plató del Deluxe, consiguiendo en su última entrega en el programa de Telecinco derrumbar a María Patiño, que implicada en la batalla hasta el final no ha podido soportar las duras palabras de Jorge Javier Vázquez.

Tanto María como Gema López y Belén Esteban desvelaban en el programa que Gustavo estaba ocultando información al programa para proteger a otras personas, pero que ellas lo conocían. Jorge Javier reaccionaba cargando contra sus compañeras, calificándolas de "brujas" por no desvelar los datos y defendiendo que están "en contra de la pareja". Además Jorge ha añadido que miraba a sus compañeras y veía a "cuatro amargadas".

María se defendía asegurando: "yo no voy a traicionar a Gustavo y no voy a hablar de los hijos de mis compañeros", sin desvelar ninguno de los colaboradores la información secreta. Sin embargo, la tensa situación hacía explotar a María Patiño que no podía contener las lágrimas y terminaba abandonaba el plató. Las lágrimas de Maria conseguían ablandar a Gustavo González, que se levantaba de su silla para darle un beso.

