Vasile tira de Jorge Javier Vázquez en el PoliDeluxe para subir audiencia

"Cuanto consuelo encontraríamos si contáramos nuestros secretos", que diría John Churton Collins.

El hecho de confiar un aspecto de nuestra vida secreta a otra persona es una muestra de amistad y confianza, según lamenteesmaravillosa. En el preciso instante en que le pedimos a otra persona que guarde el secreto depositamos en ella una responsabilidad, a la vez de que corremos el riesgo de que nuestra confidencia sea develada a un tercero y a partir de ahí la difusión puede alcanzar límites insospechados. Porque aunque esa persona sea de nuestra más absoluta confianza y nos haya prometido guardar nuestra confidencia “bajo llave”, hay varios factores que llevarán a nuestro interlocutor a revelar esa información.

Mientras prácticamente España entera permanecía atenta a la actuación de Amaia y Alfred en Eurovisión 2018, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para sentarse en el plató de su propio programa, en esta ocasión en calidad de invitado, para someterse a su tercer polígrafo, desvelando así las verdades y mentiras de su nueva vida y algunos de sus secretos mejor guardado, según Europa Press.

JORGE JAVIER EN SU FACETA MAS LIGON

Desde que Jorge Javier se separase de su pareja de hace diez años, ha empezado una nueva, volviendo así a posicionarse en el mercado como uno de los solteros más cotizados del panorama nacional. Y aunque está viviendo su nueva vida desde la absoluta discreción, el polígrafo ha servido para arrojar algo de luz al tema.

A la pregunta "Desde que has roto con tu ex estás ligando como si no hubiera un mañana?", el presentador respondía con un rotundo "No", sn embargo Conchita no tardaba en desvelar que mentía, consiguiendo que Jorge Javier estallase de la risa al igual que sus compañeros.

Antonio Rossi por su parte aseguraba que le constaba que Jorge Javier estaba ligando y "mucho", a lo que el protagonista respondía que no tanto, pero sí era cierto que se lo estaba pasando muy bien.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención de los ligues de Jorge Javier ha sido la pregunta que desvelaba que el presentado "obligaba" a sus ligues a escuchar su tema 'Amistad Imperfecta'. Algo que el presentador ha intentado justificar sin éxito ante la sorpresa y risas del resto del programa, asegurando Jorge que se moría de la vergüenza.

JORGE JAVIER ENFRENTADO A MARIA PATIÑO Y BELEN ESTEBAN

Las preguntas del PoliDeluxe también han servido para dejar a Jorge en evidencia delante de sus compañeros, principalmente con María Patiño y Belén Esteban.

El polígrafo desvelaba aunque Jorge mintiese en su respuesta que había compartido mensajes con Mila Ximénez en los que criticaban que María Patiño era una pesada, con ella delante. La colaboradora lejós de enfadarse se tomaba el asunto con risa, reconociendo que puede llegar a ser muy pesada y recordando las vacaciones de este verano en Menorca, donde la presentadora protagonizó divertidos momentos por la vehemencia que le caracteriza.

Sin embargo a Belén Esteban le sentaba peor que Jorge Javier reconociera que no se arrepentía de haber sido crítico con ella, asegurando que lo hacía porque la quería. Y aunque Belén aseguraba que le molestaba, defendía que lo aceptaba y seguía queriendo a Jorge.

JORGE JAVIER Y EL INJERTO DE PELO

El polígrafo también ha servido para demostrar que no se ha sometido a ningún injerto capilar tal y como se especulaba, y ha reconocido que se ha sometido a un tratamiento bajo supervisión médica de hormona de crecimiento, lo que ha mejorado su frondosidad capilar.

