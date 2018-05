Alicia Koplowitz muy emocionada al recibir la cruz de Alfonso X el Sabio

La Orden Civil de Alfonso X el Sabio es una orden civil española, cuya primera regulación se estableció por Decreto de 11 de abril de 1939, con la finalidad de premiar los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, según WP. Su funcionamiento ha ido evolucionando con la propia historia de España, según las normas de los Decretos de 26 de enero de 1944, 14 de abril de 1945, 11 de agosto de 1953 y 10 de agosto de 1955.

En el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre, se establece la actual regulación de esta Orden, cuyo precedente es la Orden de Alfonso XII, con la que se refunde, adaptando las normas a las condiciones sociales del tiempo presente y a los principios democráticos en que se inspira el ordenamiento jurídico español.

La nueva regulación tiene como innovación más significativa la unificación de determinadas categorías que comportan una discriminación por razón de sexo, y suprime, por ello, las distinciones específicamente femeninas que se venían otorgando.

El pasado 14 de mayo de 2018 el Alcázar de Segovia acogió el acto de enrega de la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X el Sabio a Alicia Koplowitz. Junto a ella otras 13 personalidades recibieron esta condecoración de manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según Europa Press.

ALICIA ESTUVO ACOMPAÑADA DE SU HIJO ALBERTO ALCOCER KOPLOWITZ Y DOS DE SUS NUERAS

Alicia Koplowitz, de 63 y un patrimonio estimado en 2.300 millones de euros, es una de las mujeres más conocidas de nuestro país no sólo por su trayectoria empresarial sino también por sus labores benéficas desde la fundación que lleva su nombre desde la que se aprueban proyectos dirigidos a familias desestructuradas, ancianos, colectivos con discapacidades o personas con esclerosis múltiple etc. Alicia Koplowitz no estuvo sola en el acto ya que le acompañaron su hijo Alberto Cortina Koplowitz, su esposa Inés Balmaseda y la esposa de su hijo Pedro, Bárbara Chapartegui. Los cuatro salían del Alcázar charlando animadamente sobre el desarrollo del emotivo acto con el que se venía a reconocer la labor de esta empresaria española de orígenes judíos.

Entre las personas que también recibieron la cruz junto a la empresaria se encuentran el ex ministro de Economía Carlos Solchaga, la directora general de la Unesco, Irina Bokova; el cardiólogo y escritor, Valentín Fuster; la política y economista, secretaria general de la Secretaría general iberoamericana, Rebeca Grynspan; la académica de la Real Academia de San Fernando y Premio Nacional de Artes Plásticas, Carmen Laffón o la galerista y Medalla de Oro de Bellas Artes, Soledad Lorenzo.

La Orden de Alfonso X premia a aquellos que se distingan en todos los aspectos de la actividad intelectual y favorezcan la vida del pensamiento en el país. Esta Orden puede ser concedida a personas físicas, jurídicas o entidades, tanto a españoles destacados en los campos de investigación científica y de la enseñanza o en el cultivo de las Letras y las Artes, como a extranjeros que hayan realizado un servicio relevante para la cultura española.

