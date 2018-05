Amaia confiesa que echa mucho de menos a Alfred

Si vives un gran amor a distancia no renuncies a él ni bajes los brazos, pues has encontrado lo que muchas nunca encuentran: el amor, sólo que en otra forma, según vix. Tú no puedes vivenciar una cena romántica o un desayuno, pero sabes que en otro lugar, lejos, muy lejos, hay alguien que te ama y que es tu alma gemela, y que cuando pase algo de tiempo, por fin podrán estar juntos.

Hace apenas tres días que despertamos de la resaca post-Eurovisión en la que media España estuvo pendiente de Amaia y Alfred en su actuación, superando los datos de audiencia de los últimos 10 años, según Europa Press.

Después de llevar meses invirtiendo toda su energía en una actuación que podría marcar un hito en su carrera, la joven pareja de Operación Triunfo tendrá que afrontar una nueva etapa. Pasarán de trabajar juntos a todas horas compartiendo viajes, promoción y ensayos, a vivir en ciudades diferentes con proyectos profesionales individuales. Amaia también habrá pensado que echará mucho de menos a Alfred en su día a día, y ha querido sacar su lado más romántico dedicándole un emotivo vídeo a su chico que ha compartido con todos sus seguidores en Twitter.

"He intentado hacer algo bonito pero me ha salido un poco mal con los marcos esos que salen pero no pasa nada. Nunca lo digo por redes sociales y ahora me apetece?? Ha sido una experiencia increible! Y todo gracias a @Alfred_ot2017 !! Un petonet ruru", estas sencillas palabras típicas de la personalidad de Amaia, encabezaban el vídeo en el que aparecen fotografías de los jóvenes desde que salieron de la academia y pequeños fragmentos de vídeos caseros. Es la primera vez que vemos a la pamplonica mostrarse tan romántica con su chico, coincidiendo con el final de una etapa para ellos: el proyecto Eurovisión.

Alfred viajó directamente a Barcelona para ponerse manos a la obra a diseñar su disco 1016 y a trabajar con los músicos para sorprendernos con su trabajo. El catalán tiene previsto incluir algunas canciones que escribió antes de entrar en la Academia y recorrer varios festivales de música este verano. A Amaia, que aterrizó en Madrid para pasar unos días antes de volver su Navarra natal, no le faltan candidatos para colaborar en su disco como Rozalén, Pablo Alborán, Antonio Orozco. Ambos deberán compagirnar la producción del disco con la gira de Operación Triunfo que parece no tener fin, ya que acaban de anunciar nuevas ciudades gracias al éxito cosechado.

