Bustamante lo peta en su debut en 'Bailando con las estrellas'

El talento se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño.

El talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. El talento puede ser heredado o adquirido mediante el aprendizaje, según WP. Por ejemplo, una persona que tenga el talento de ser buen dibujante muy probablemente legará esta aptitud a sus hijos o a alguno de sus descendientes. Asimismo una persona que no es y desee ser dibujante deberá adquirir mediante el aprendizaje continuo y esforzado la destreza e interiorizar en su cerebro la condición que le permita desarrollar la aptitud.

David Bustamante y Yana Olina han sido los grandes triunfadores del primer programa de Bailando con las estrellas. El talent show de La 1 arrancó con mucha energía este martes 15 de mayo con un gran espectáculo de baile en directo en el que doce famosos, aprendices de bailarín, defendieron un estilo. Por el escenario del programa bailaron presentadores de televisión, actores, deportistas, 'youtubers' y hasta un humorista, según Europa Press.

Gemma Mengual, Patry Jordan, Topacio Fresh, Pelayo Díaz, Bustamante, Merche, Fernando Guillén Cuervo, Manu Sánchez, Amelia Bono, Rossy de Palma, Javier Hernanz y Pablo Ibáñez son los doce famosos que participan en el nuevo programa en directo de Televisión Española, presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz.

En el primer día de concurso, Bustamante y su bailarina lo dieron todo en la pista. Recibieron la máxima puntuación del jurado y las mejores críticas tras bailar un sensual tango. Yana iba muy sexy con un vestido con un gran escote lateral. Por lo que respecta a David, el cantante iba todo de negro con pañuelo rojo.

Durante la presentación, Bustamante en el video explicaba: "Me he pasado toda la vida bailando canciones de los demás. Necesitaba un reto, aprender, va a ser productivo a nivel personal. Soy súper exigente, tengo miedo a fallar a mi compañera. Soy muy competitivo, siempre quiero metas. Intentaré hacerlo lo mejor posible, quiero emocionarme y emocionar a la gente y eso me va a ayudar mucho tener a la mejor bailarina, mi compañera Yana. Mi objetivo intentar ganar, pero sobre todo disfrutar".

DAVID BUSTAMANTE: "TENGO UNA COMPAÑERA INCREIBLE"

Finalizada su actuación, casi sin aire, David hablaba emocionado: "No he hecho la mili, pero ahora estoy haciendo la rusa. Es un placer; hace 17 años lo hicisteis muy bien, salvarme otra vez".

Y ya tras el baile: "Soy muy latinero y le quiero agradecer a Yana la paciencia que tiene y a todos los bailarines que sacrifican mucho su vida. La verdad es que Yana es muy dulce, me dejo llevar y escucho, ahora me toca ser alumno y este concurso me está ayudando en mi vida personal, gracias por valorar trabajo, tengo compañera increíble".

Un gran arranque en el que el propio David Bustamante no dudó en reconocer que es una persona "muy intensa". ¿Mantendrá este alto nivel durante todo el concurso?

VÍDEO DESTACADO: ¿Sabes para qué llamó Bustamante personalmente a Miguel Torres?