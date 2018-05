Concha Velasco vive el momento más feliz de su apasionante vida

Concha Velasco es hija del comandante de caballería Pío Velasco Velasco (1911-31/07/1995) y de María Concepción Varona García de Mardones (1915-28/02/1991), maestra republicana. Estuvo casada entre el 18 de abril de 1977 y 2005 con el mencionado Paco Marsó, con quien tuvo un hijo, Francisco Martínez Velasco. Al matrimonio Concha incorporó un hijo que previamente tuvo de soltera, Manuel Martínez Velasco, y que Paco crio como suyo, y él a su vez incorporó a su hija Diana Patricia, que tuvo igualmente de soltero con Brigitte, según WP.

Es tía de la también actriz Manuela Velasco, nieta de Jesús Varona Trigueros, compositor letrista del Himno a Valladolid y de Umbelina García de Mardones, siendo sus abuelos maternos.

En 2008 Concha Velasco fue una de las fundadoras de la Plataforma de Apoyo a Zapatero, en la que participaron actores, deportistas, cantantes y españoles destacados, entre los que se puede citar a Joan Manuel Serrat, Fran Perea, Álvaro de Luna, Ana Belén, Joaquín Sabina y Víctor Manuel, entre otros.

El 28 de mayo de 2014 desvela que lucha contra un cáncer linfático que fue descubierto a mediados de abril del mismo año. Tras someterse al correspondiente tratamiento, recuperó su actividad profesional unos meses después.

La actriz Concha Velasco quiere que Madrid se sienta orgullosa de ella, que sus hijos y nietos se sientan orgullosos con la Medalla de Oro que el Ayuntamiento le ha entregado y con la que está segura que conseguirá "ser mejor persona", según Europa Press.

"Porque actriz ya se sabe que lo soy", ha bromeado desde el Retiro, donde ha recibido el reconocimiento de manos de la alcaldesa, Manuela Carmena, y de la portavoz del Gobierno, Rita Maestre.

Su primer recuerdo de Madrid fue el de un día gris del mes de octubre de 1950. Llegó a una estación de Atocha que le desilusionó pero todo cambió cuando dio con la calle Cruz Verde, con el conservatorio de música y danza.

Sus recuerdos de Madrid son sobre todo "bellos". Ha hecho en el cine de la castiza Paloma en 'Las chicas de la Cruz Roja' y encabezó el elenco de 'La verbena de la Paloma'. De Madrid ha dicho que es la ciudad donde nacieron sus hijos y sus nietos, donde fallecieron sus padres y donde sabe que terminarán sus días. Allí, hemos podido hablar con ella.

P: Enhorabuena Concha, ¿qué se siente al recibir esta medalla? C: Pues se siente una felicidad y una emoción enorme porque yo soy de Valladolid y hace dos meses recibí la medalla de oro de Valladolid que fue muy emotivo... pero el que Madrid me conceda, el Ayuntamiento de Madrid me conceda la Medalla de Oro de esta ciudad en la que vivo desde el año 50 es muy importante. Tengo 78 años y si nací en Valladolid pues moriré en Madrid... Estoy muy emocionada.

P: ¿A quién se la dedicas? C: Se la dedico a la familia que me acogió cuando yo llegué, en la calle Cruz Verde donde vivimos una temporada hasta que por fin tuvimos casa. Y, naturalmente, a mis hijos y a mi nieto que son madrileños... Por supuesto, recordar a mi padre y a mi madre que si ellos están en el cielo ven a lo que ha llegado su hija... ¡no se lo van a poder creer! P: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que eras ganadora? C: Pues no me lo creía. A mi me pasan estas cosas y yo dije, pero bueno... Me llamaron del Ayuntamiento que si aceptaba y yo dije: "¿Cómo no lo voy a aceptar?" y me dijeron: "No, porque Ultimamente la gente está muy rarita con esto de los premios"... ¡Hombre, un premio tan importante como no lo voy a aceptar! P: Hoy estás acompañada por tus hijos, por tu nieto, orgullosos de tener una madre como tú.

C: Pues sí, porque creo que están más emocionados que yo y no les gusta ir a muchos actos porque saben que bueno.... lo de las fotos, sobre todo al nieto, no le queremos retratar mucho pero a las 7 de la mañana ya estaba llamándome: "Abuela, ¿Qué me pongo? ¿Me pongo corbata? Yo quiero que me retraten hoy contigo". Están felices.

P: Hace unos meses que comentaste que te retirabas ya de los escenarios, ¿cómo va ese proyecto? C: No, es que estoy en ello porque estoy haciendo una obra de teatro que se llama 'El funeral', que es una broma sobre como una actriz reivindica el trato que cree que no ha recibido como debiera. No soy yo, ni nadie conocido.

P: ¿El nieto apunta madera de actor? C: No, el nieto es futbolista. Es portero del Real Madrid. El nieto quiere ser Iker Casillas al que conocemos desde niño. El baila muy bien, canta muy bien porque su madre, Cecilia Cruz, es cantante de jazz. Su abuelo materno es pianista, un gran pianista y compositor.

P: Te vemos estupenda, ¿algún secreto para estar así de bien? C: Yo, la alegría de vivir... a mi la palabra sobrevivir no me gusta. Yo vivo.

VÍDEO DESTACADO: Concha Velasco recibe el Premio Nacional de Teatro