¿Sabes cuál es el motivo real de la baja laboral de Kiko Rivera?

Renny Yagosesky, escritor y orientador de la conducta, define al Miedo Escénico como la Respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público, según WP. No obstante esta definición es incompleta, pues el miedo escénico es habitual entre individuos que tienen que actuar ante una audiencia aunque no pronuncien una palabra, músicos, bailarines, deportistas, etc. Esta respuesta incluye manifestaciones de estrés, timidez y ansiedad, como preocupación, tensión corporal, inhibición, ineficacia funcional y otras formas de alteración de la normalidad en lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual.

Kiko Rivera ¿de baja por miedo escénico? Esas son las últimas informaciones que os podemos contar gracias a nuestros compañeros de El Programa de Ana Rosa. Como recordaremos, el hijo de Isabel Pantoja decidió dar un paso al frente para comunicar en su perfil de Instagram el proceso depresivo que estaba viviendo: "Hoy es un día duro para mi: Pongo en conocimiento de los medios de comunicación que, por causa de una depresión y con el fin de evitar cualquier daño adicional, he decidido retirarme de los escenarios", según Europa Press.

Una carta de lo más sincera que llegaba después de que borrara todas sus fotos en Instagram. "Sin más espero poder reunir las fuerzas necesarias para volver, de momento es imposible. Un fuerte abrazo", terminaba la explicación.

Así, Kiko Rivera decidía retirarse indefinidamente de los escenarios justo un día antes del lanzamiento de su nuevo tema con Henry Méndez, 'Choka Choka'. Una canción con la que el Dj ha querido despedirse de la música: "No quería irme a dormir sin deciros que en uno de los días más difíciles de mi vida sale el que de momento será mi último tema #chokachoka con @henrymendez07 disfrútenlo báilenlo y gócenlo este verano porque esta hecho con el mayor cariño!".

El mismo día que Irene Rosales hablaba de la situación por la que está pasando su marido a una conocida revista, el matrimonio salía de su casa y se dirigía a un hospital cercano a su lugar de residencia.

Muy delgado y evitando hacer ninguna declaración después de lo que ha supuesto esta noticia que anunciaba él mismo, Kiko se refugiaba en casa con su mujer y sus hijas que, como ella misma decía en la revista Semana, le quieren con locura... unas declaraciones de lo más cariñosas que refleja lo unida que está toda la familia para que el Dj se recupere necesite el tiempo que necesite. Incluso sus amigos están tan pendientes de él que no dudan en ir a visitarle y llevarle unos regalitos que le hagan llevar mejor este proceso... como unos videojuegos.

Kiko Rivera está dispuesto a dar un giro de 180 grados que no solo implicaba una banda gástrica. El joven se ha recluido al calor del hogar y tras la entrevista de su mujer, las nuevas informaciones apuntan que el hijo de Isabel Pantoja y Paquirri sufre miedo escénico y eso que acaba de presentar a su banda y que contó con el apoyo de su madre, que dejaba su encierro en Cantora, para darlo todo en el concierto que ofrecía su hijo junto a su sobrina Anabel Pantoja, Raquel Bollo y Rafa Mora el pasado 6 de abril en la sala OCCO de Sevilla.

Cuando todo parecía que se tornaba feliz para Isabel Pantoja por tener un acercamiento con su hija Isa Pantoja, ver a su hijo con sus nietas, y mejora de salud de Kiko tras su banda gástrica, y que hacía que fuera a regresar tras varios años al Rocío, esta recaída de Kiko apunta a que la viuda de Paquirri, no abra las puertas de su casa.

