¿Sabes cuáles son las principales diferencias y similitudes entre una Boda Real inglesa y una española?

Como decía Jerry Lewis: "Seguramente existen muchas razones para los divorcios, pero la principal es y será la boda".

Una boda o casamiento es una ceremonia religiosa o civil, mediante la cual se celebra el comienzo del matrimonio. Generalmente una boda es un rito que formaliza la unión entre dos personas ante una autoridad externa que regula y reglamenta el procedimiento, el cuál genera compromisos contractuales u obligaciones legales -según las legislaciones- entre las partes o contrayentes, según WP.

La ceremonia se compone de varias partes, que varían dependiendo del rito, las más comunes en el mundo occidental son: la presentación ante la autoridad (sacerdote, juez, alcalde, etc), manifestación expresa de los novios por constituir la relación contractual y el intercambio de anillos. Sin perjuicio de ello, existen también ceremonias no convencionales para parejas que no desean o que no se encuentran en condiciones de acceder a una ceremonia tradicional (civil o religiosa).

Harry y Meghan están a punto de darse uno de los ¡sí, quiero! más esperados del 2018 y a pesar de ser parte de una monarquía más mediática del mundo, no dejan de ser una pareja de enamorados que guardan más similitudes de lo que a simple vista parece con las bodas de a pie. Aunque Inglaterra y España son dos países con muchas diferencias culturales, gracias a los datos extraídos del Libro imprescindible de las bodas de Bodas.net, analizamos diez diferencias y similitudes que la boda real inglesa tiene con las bodas españolas, según Europa Press.

Descubre las 10 diferencias:

1. EL MES DE LA BODA: Harry y Meghan se casan es mayo. Aunque en España, este mes es el encargado de dar el pistoletazo de inicio a la temporada de bodas, según el análisis realizado por Bodas.net en el Libro Imprescindible de las Bodas, septiembre es el mes más escogido por los españoles para casarse.

2. EL LUGAR DE LA BODA: Obviamente los españoles no nos casamos en el Castillo de Windsor, pero además, tan solo un 3,1% de las parejas eligen un castillo para celebrar su gran día. En nuestro país, las fincas se llevan el primer puesto seguidas por los restaurantes y los hoteles.

3. LA HORA DEL ENLACE: Tiempo atrás la mayoría de las bodas de nuestro país se realizaban por la mañana, igual que harán Harry y Meghan. Sin embargo, actualmente más del 60% de las bodas que se realizan en nuestro país son de tarde-noche.

4. LA PEDIDA DE MANO: Los futuros marido y mujer de la familia real se comprometieron en Otoño, concretamente en Noviembre. En España los compromisos se concentran en la misma época del año, pero es Septiembre el mes con mayor número de pedidas de mano.

5. EL NUMERO DE INVITADOS: Harry y Meghan unirán en un mismo evento a las monarquías y grandes personalidades del mundo y por otro a la alfombra roja de Hollywood. Esto significa un total de más de 600 invitados, aunque para la recepción privada esta cifra se reducirá a la mitad. En España nos movemos en una cifra bastante más baja, que de hecho se ha reajustado bastante desde que en 2008 se desatara la crisis, y ahora mismo nuestra media de 130 invitados queda por debajo de la media europea.

6. LOS TIEMPOS DE PREPARACION DE LA BODA: La pareja real ha optado por un tiempo bastante reducido para organizar su enlace. Aunque en España la mayoría de las parejas prepara su boda con 1 año de antelación, las "Bodas Exprés"organizadas en 6 meses o menos son una tendencia al alza debido entre otras cosas al incremento de las bodas civiles que aumentan las fechas disponibles, a Internet y a portales especializados en nupcias como Bodas.net donde se facilitan muchas herramientas que facilitan la organización de las bodas reduciendo estos plazos.

7. EL TRAJE DEL NOVIO: Los expertos barajan dos posibilidades sobre cómo irá vestido Harry a su gran día: chaqué o traje militar de Capitán General de Royal Marines. En España, el traje con corbata o pajarita es el más escogido por los novios, con un total del 75,8% de los encuestados.

8. LOS REGALOS DE LOS INVITADOS: Harry y Meghan han pedido a sus invitados que no les regalen dinero y que en su lugar hagan donaciones benéficas. En España, aunque hay muchas bodas que colaboran con ONG's, por ejemplo mediante los detalles de boda o invitaciones solidarias, lo cierto es que los sobres con dinero efectivo y la transferencia bancaria es la forma más habitual que tienen los invitados de hacer su regalo a los novios en nuestro país.

9. JOYAS FAMILIARES: Tan solo el 27% de las novias españolas lucen joyas prestadas o de un valor especial para la familia mientras que todo apunta a que Meghan podría lucir una de las coronas de Spencer. Se comenta que podría tratarse de la misma que Diana lució en su boda con Carlos hace 30 años o la de Lady Delia Spencer. También en el anillo de compromiso que Harry diseñó especialmente para ella hay diamantes que en su día fueron de Diana.

10. LA LUNA DE MIEL: La pareja real ya ha confirmado su asistencia a un acto en los días próximos a su enlace, por lo que todo parece apuntar que su Luna de Miel no será hasta un tiempo después.

Como se recoge en el Libro Imprescindible de las Bodas, un 13% de las parejas realizan su viaje unas semanas después pero la gran mayoría de los recién casados (77%) siguen prefiriendo hacerlo justo al terminar la boda.

Y también las 10 similitudes:

1. LA EDAD DE LOS NOVIOS: Harry con 33 y Meghan con 36 años se llevan 3 años de diferencia, lo mismo que las parejas españolas, aunque su edad media se sitúa en los 30 años.

2. COMO SE CONOCIERON: La mayoría de parejas españolas comprometidas, 7 de cada 10, se conoce a través de amigos, como la pareja real que se conoció a través de una amigo común: Markus Anderson.

3. PEDIDA DE MANO: La propuesta de matrimonio fue una iniciativa de Harry a Meghan, como en 2 de cada 3 (66%) parejas españolas, se arrodilló mientras estaban cocinando en una casita de la familia. En España también una mayoría se compromete en casa (40% ) y en el 41% de los casos se arrodilla alguno de los dos. Los futuros marido y mujer de la familia real se comprometieron en Otoño, concretamente en Noviembre. En España los compromisos se concentran en la misma época del año, siendo Septiembre el mes con mayor número de pedidas de mano.

4. DESPEDIDA DE SOLTERO/A: Tal y como se extrae de la encuesta realizada por Bodas.net, las parejas españolas organizan la despedida de soltero/a en forma de viaje o escapada con amigos, en un 44% de las ocasiones. De la despedida de Harry no se tienen tantos datos, pero Meghan lo celebró con las amigas de en un spa.

5. CONTRATOS PREMATRIMONIALES: Un 86% de las parejas españolas descartan firmar un acuerdo prematrimonial. Harry también ha optado también por casarse sin contrato prematrimonial, ya que confía en el amor que se profesan.

6. INVITACIONES: El 84,1% de las parejas españolas siguen utilizando invitaciones impresas para notificar formalmente a los invitados. La pareja real ha optado por el encanto de unas invitaciones impresas con una máquina tradicional de los años 30.

7. EL CONTROL DE LOS INVITADOS: La pareja real, con la ayuda de sus organizadores, tienen el control total de sus invitados, de igual modo que pasa en España, donde la boda ya no es un asunto de los padres y las parejas deciden sobre su lista de invitados, con una media de 130 invitados y un 15% que declinan asistir.

8. RITO CIVIL O RELIGIOSO: La boda del año será religiosa y se celebrará en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. En España la mitad de las bodas siguen siendo religiosas.

9. VESTIDO: El vestido es siempre uno de los secretos mejor guardados. Se desconoce la marca elegida por Meghan, pero según ella misma ha comentado, seguirá su estilo personal, igual que 6 de cada 10 novias españolas, que no se dejan influenciar. En España la marca más extendida es Pronovias.

10. LUNA DE MIEL: Un 62% de las parejas españolas hacen una escapada pre-boda para relajarse como hicieron Harry y Meghan en Grecia. 8 de cada 10 parejas nacionales celebran una luna de miel, como la pareja real de la que se barajan diferentes destinos, principalmente Namibia.

