Alberto Isla regresa “de su apellido” para afrontar una posible ruptura con Chabelita

Como diría Paul Charles Bourget: "En el amor todo ha terminado cuando uno de los amantes piensa que sería posible una ruptura".

Para superar una ruptura de pareja es casi obligatorio pasar inicialmente por un proceso de duelo, según lamenteesmaravillosa. Dejarnos sentir todo el torrente emocional que cada etapa va a traer consigo: ansiedad, miedos, rabia, tristeza…

Es normal que al principio necesites llorar la pérdida, enfadarte con esa persona, echarla de menos… Somos humanos capaces de sentir un gran dolor físico, pero también un gran dolor emocional. No te niegues la posibilidad de caminar por esta etapa de tu vida, no pongas resistencia si realmente lo necesitas.

Alberto Isla ya está en España tras su paso por Supervivientes. El novio de Isa Pantoja ha regresado a nuestro país después de que la audiencia decidiese que el joven debía marcharse de Honduras, según Europa Press.

En medio de los numerosos rumores sobre una posible infidelidad por parte de Isa Pantoja con un amigo de Kiko Rivera, Alberto llegó al aeropuerto de Madrid con los tradicionales cascos con música para evitar conocer ningún tipo de información sobre lo que está pasando en la actualidad hasta su encuentro con Jorge Javier Vázquez en el próximo programa.

Por su parte, Isa Pantoja ha querido aclarar que no ha habido ningún tipo de infidelidad hacia su actual pareja aunque sí que comentó en una intervención en el programa de Sálvame que está muy preocupada: "Llevo dos semanas rayadísima, tengo que hablar con él de otras cosas que he visto de su parte que me han llegado".

