Así fue el épico fiestón de Belén Esteban para celebrar la “paliza” judicial a Toño Sanchís

Como diría Cicerón: "La victoria es por naturaleza insolente y arrogante".

Cuando la victoria llega sin elegancia, actitud, juego limpio, espíritu de camaradería, ¿sigue siéndolo? La respuesta es afirmativa a efectos nominales; queda menos claro de si su valor equivale al de una victoria canónica, bien labrada, elegante, conducida sin prepotencia, respetuosa con los perdedores, según faircompanies.

Tras su victoria en el juicio frente a Toño Sanchís, Belén Esteban quiso celebrar el gran momento que está viviendo con sus amigos más cercanos y lo hizo organizando una fiesta por todo lo alto en uno de sus locales preferidos, Kapital, según Europa Press.

Como no podía ser de otra forma fueron muchos los amigos y compañeros que quisieron apoyarla en una noche tan especial y es que, si algo quiso dejar claro la colaboradora, es que el nombre de Toño Sanchís no tenía cabida en la celebración.

Aunque hubo algunas ausencias marcadas como la de Ana Rosa Quintana, sí que acudieron muchos compañeros de profesión como fue el caso de Raúl Prieto, David Valdeperas, Chelo García Cortés, Terelu Campos, Carlota Corredera, Jimmy Jiménez Arnau, Mila Ximénez, María Patiño, Belén Rodríguez, Ylenia, Rafa Mora o el arquitecto Joaquín Torres entre otros.

CHANCE: Muchas ganas de celebrar y brindar por todo lo alto.

Belén Esteban: Sí, vienen mis amigos, la gente que ha estado conmigo y estoy súper contenta.

CH: Arropada por los que han estado contigo desde el principio.

B.E: Sí, pero vamos a ver yo quiero decir que esto es una fiesta que yo he querido hacer a la gente que yo quería porque para mí han sido unos años duros y yo tenía que celebrarlo con la gente que ha estado conmigo, mis amigos, mis compañeros, toda la gente que conozco.

CH: Esta fiesta es un agradecimiento a la gente que te ha apoyado.

B.E: Totalmente.

CH: Más que la victoria o el fracaso de otra persona.

B.E: Yo lo que quiero es reunir a la gente que quiero, a mis amigos y a todo el mundo para estar todos juntos y celebrar un momento de mi vida.

CH: Hoy es un día importante, quieres desesterarte pegando un grito.

B.E: No.

CH: Hoy también lo decíamos ahora, es una fiesta para olvidar.

B.E: Yo no quiero enfocar que la fiesta se hace por esto, es una cosa que quería celebrar con la gente que quiero, seré muy pesada, pero he ganado y ya está. Esto es una celebración con amigos y con gente que quiero.

CH: Las cosas con Jorge olvidadas ya.

B.E: Sí llevamos juntos 18 años, por Dios. El me conoce.

CH: Nosotros sufrimos.

B.E: Pues que no sufran porque él no sufre ni yo tampoco, le conozco.

CH: ¿Cómo estás?

B.E: Yo estupenda. No se me nota.

CH: Ha venido contigo Miguel, como siempre en un segundo plano que siempre ha sido así.

B.E: El siempre conmigo, a mi lado y siempre en un segundo plano. Nunca ha querido ser el plano de nada.

CH: Se insistía en que él buscaba algo más.

B.E: Se hablan tantas cosas que luego no han pasado, pero bueno, nosotros estamos bien, yo tengo mi trabajo, él tiene el suyo, vivimos juntos desde hace 5 años y estamos muy bien gracias a Dios.

CH: Lo siguiente es la boda.

B.E: Vamos a ver... Si yo digo pienso casarme tengo dos portadas ya, es que no. Nosotros estamos muy bien y pasarán cosas pues no se sabe. Cuando te vas a vivir con tu pareja te haces muy cómodo.

CH: Ganas de boda.

B.E: Tengo ganas de pasármelo muy bien, me he puesto un zapato bajito para bailar todo.

CH: ¿Echas de menos alguien hoy?

B.E: Mis hermanos que son muy tímidos, mi madre, pero ellos están conmigo de corazón.

CH: Ana Rosa no ha podido venir, lo ha dicho hoy.

B.E: Yo estuve con Ana Rosa y estuve hablando con ella, cómo me voy a enfadar con ella. Yo sé que ella se alegra de todo lo que me pase bueno, estuvimos juntas mucho tiempo y sé que se alegra. La gente no puedo venir por obligación, la gente tiene cosas que hacer, hoy es miércoles quiero recordar.

CH: Las vacaciones que te has dado también han generado mucha polémica.

B.E: Yo solo digo una cosas, en agosto voy a poner muchas fotos todos los días en biquini, pero si me habéis sacado fotos en biquini en Benidorm, yendo al día, cruzando la carretera en biquini, no tengo ningún complejo, me veo estupenda y quien quiera que critique y quien no, que no lo haga.

CH: El tiempo pone a cada uno en su sitio.

B.E: Totalmente, yo ya he visto en mi vida varias cosas que han puesto a la gente en su sitio.

CH: ¿Qué le dirías a Toño?

B.E: Es que yo no voy a decir nada, creo que ya se lo dijo la justicia.

CH: Hay algo con la cara de Toño dentro para desahogarse.

B.E: Es que la fiesta no está enfocada a él, es una celebración con la gente que quiero.

CH: Como princesa del pueblo que eres hay mucha gente que te ha apoyado, qué les dices.

B.E: A la gente le digo gracias, gracias por creer en mí, a los que no, lo siento, pero quiero decir a toda la gente que me apoya, a los grupos que han hecho apoyándome, a toda esa gente que muchas gracias por estar tantos años conmigo. Solo tengo palabras de agradecimiento.

CH: Al final uno recibe lo que se merece.

B.E: Yo ya no entro en más nada de eso, yo lo único que quiero es disfrutar, pasármelo bien, que mis amigos se lo pasen bien, que comamos, que bebamos agua con misterio, que bailemos rumba, reggaetón, disco y de todo.

