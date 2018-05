¿Sabes qué es lo que le hace más gracia a Cristina Pedroche de David?

"Hay situaciones en la vida en que la verdad y la sencillez forman la mejor pareja", que diría Jean de la Bruyere .

No cabe duda de que la sinceridad es uno de los aspectos clave en el bienestar de una pareja, pero ¿hasta dónde tiene que llegar esta? Si lo pensamos fríamente nos daremos cuenta de que nunca somos sinceros al 100%, según Miguel Ayuso. Si nuestra pareja nos pregunta sobre su nuevo peinado o el nuevo pantalón que se ha comprado, por muy horribles que nos parezcan, vamos a acabar diciendo que son estupendos. Pocos se atreven a decir siempre la verdad, y los que lo hacen acaban creando situaciones que juegan en su contra.

Cristina Pedroche está que no para pero no es la única. Su marido, el chef David Muñoz, tiene siempre decenas de proyectos por lo que tener unos días de descanso se antoja imposible, según Europa Press.

Sin embargo la pareja intentará este verano conseguir un par de semanas para viajar a algún lugar exótico, pero no más. Lo de los hijos ya es un proyecto que se excede de sus posibilidades, ya que tal y como comentó la presentadora durante la presentación de la nueva colección de Ipanema de la que vuelve a ser imagen, para bebés "no hay hueco".

CHANCE: ¿Cómo se plantea este verano, estáis pensando ya en ello?

Cristina Pedroche: Tenemos mucho trabajo porque tenemos que estar con los restaurantes, así que iremos a Londres y estaremos en Madrid. En realidad siempre pasamos la semana entre las dos ciudades.

CH: ¿Y no cogeréis ningún día para descansar?

C.P: Sí, en agosto tendremos un par de semanas libres para poder desconectar de todo y además es cuando a David mejor le viene porque así resetea de todo y se viene con siete libretas con nuevas ideas para abrir cien restaurantes en todo el mundo.

CH: ¿Vacaciones de playa y descanso?

C.P: Yo antes era mucho de playa, pero ahora no. Desde que fui a Pekín express la vena aventurera empezó en mí y además justo empecé también con David y se ha unido todo. Yo ahora necesito sitios donde se coma bien, el año pasado estuvimos en Japón y no me importaría repetir pero tampoco he estado en Colombia ni en México

CH: ¿Vais siempre los dos a Londres?

C.P: Sí, siempre juntos. Algún día uno de los dos se va un día antes pero siempre juntos.

CH: ¿Qué tal está yendo el restaurante de Londres?

C.P: Muy bien, Londres es una ciudad muy difícil, que ha costado mucho entender el concepto de la ciudad y que ellos nos entiendan a nosotros, pero la verdad es que está siendo un sueño todo.

CRISTINA PEDROCHE: "ME ESTOY ANIMANDO CON LA COCINA Y TRAS LAS CROQUETAS PEDROCHE VOY A HACER UN COCKTAIL QUE SE LLAMARA LOS HUEVOS DE LA PEDROCHE" CH: ¿Las croquetas Pedroche cómo van? C.P: Muy bien, allí además tenemos otras veganas porque el mundo vegetariano y vegano ha llegado con más fuerza. Aquí en España no nos piden tanto este tipo de comida y la verdad es que a la gente le está gustando mucho.

CH: ¿Te atreves a hacer algo más?

C.P: Sí, estoy viendo si me deja ahora ponerle el nombre a un cóctel que se va a llamar "Los huevos de la Pedroche" porque es un huevo muy grande azul al que le sale humo, lo diseñamos entre los dos y quiero que sea muy Pedroche.

CRISTINA PEDROCHE: "A DAVID LE GUSTARIA QUE YO COCINARA ALGUNA VEZ PERO CADA UNO EN LO SUYO. YO NO LE PIDO QUE CUENTE CHISTES NI QUE CANTE"

CH: Tú sigues dejando que cocinE él, pero ¿no te ha enseñado nada o no te atreves delante de él porque es mucha responsabilidad?

C.P: Qué va, él dice que alguna vez le gustaría que yo hiciese algo pero prefiero que cocine él porque cada uno en lo suyo. Yo no le pido a el que me cuente chistes, ni cante, ni nada.

CH: ¿Pero no te da por cocinar a veces?

C.P: No, cuando llego tarde a casa me preparo un sándwich o una ensalada, cosas rápidas. Hay que cocinar por gusto como hace él pero es que David quiere hacer cocina desde los 12 años y yo con 12 años quería correr y jugar al baloncesto.

CH: Hemos visto que os habéis apuntado a la moda de ir vestidos iguales.

C.P: En realidad lo hacemos desde el principio y eso que de pequeña siempre he odiado que mi prima se pusiera la misma ropa que yo pero ahora que he crecido me hace mucha gracia y con David siempre me ha gustado.

CH: ¿Y los bebés para cuándo?

C.P: Tenemos futuras aperturas de restaurantes así que si tienes que viajar es imposible. No hay hueco.

