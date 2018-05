Así está hoy en día la niña de “Médico de Familia”

Quién no se acuerda de “Médico de Familia”? Durante cuatro años conocimos las aventuras y desventuras de Nacho Martín y familia, que nos tenían pegados a la televisión semana tras semana. La serie cosechó unos espectaculares índices de audiencia en nuestro país, y se exportó a otros europeos como Alemania, Rusia, Bélgica, Portugal o Italia, siempre con mucho éxito, según SQ.

El bombazo de “Médico de Familia” también benefició a sus protagonistas, que después de la finalización de la serie siguieron trabajando tanto en cine como en proyectos de televisión. Pero hubo una actriz, con un gran peso en las tramas, y de la que no supimos nada más. ¿Qué fue de la hija pequeña del doctor Martín, Anita?

Marieta Bielsa, que ya tiene 22 años, visitó el plató de “Sálvame” para hablar de su vida desde que abandonó la serie de Telecinco.

“La verdad es que relación directa mantengo con solo Isabel Aboy, Lidia Bosch era súper cariñosa, Emilio Aragón me trató muy bien y me acuerdo mucho de Pedro Peña, que recientemente ha fallecido y la verdad es que le doy las gracias porque me trató como si fuera su nieta, era muy ‘muy’ buena persona” aseguró la joven.