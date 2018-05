El desagradable comunicado de Meghan Markle antes de su boda

"Vuestros hijos no son vuestros hijos: son los hijos y las hijas de las ansias de vida que siente la misma vida", que diría Khalil Gibran.

Durante milenios, la familia ha tenido una estructura autoritaria. El sentimiento correcto de los hijos hacia los padres era el respeto, la piedad filial, que, con frecuencia, se convertía en miedo, segúnrecoge conmishijos. En este escenario, la madre, también sometida a un régimen patriarcal, se esforzaba en proteger al hijo, a escondidas para no ofender al marido, colaborando con su sumisión al miedo familiar. Los nuevos padres quisieron romper la ancestral lejanía de sus hijos. La palabra que parecía resumir mejor ese nuevo sentimiento era amistad y, entonces, los padres y las madres, llenos de un profundo y sincero deseo de hacer las cosas bien, anhelaron ser amigos de sus hijos. Este bienintencionado afán ha producido efectos no deseados. Muchos padres han abdicado de su autoridad, sin conseguir por ello acercarse a sus hijos. Para evitar enfrentamientos, han preferido aguantar cosas que no les gustaban.

A poco más de 48 horas para su enlace con el príncipe Harry, Meghan Markle ha lanzado un comunicado donde explica el motivo por el que su padre no acudirá a su boda, según Europa Press.

A través de Kensington Palace, la actriz ha explicado que su progenitor no estará en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor porque "necesita centrarse en su salud" después de sufrir un ataque al corazón que le llevó a pasar por el quirófano.

Esta aclaración llega días después de que saltase la noticia en la que se confirmaba que Thomas Markle no estaría en la ceremonia. Según adelantó el medio estadounidense TMZ, el padre de Meghan habría decidido no acudir tras todo el revuelo que generó las informaciones que apuntaban a que había tratado de pactar unas fotografías con un paparazzi.

Ahora, la propia Meghan ha querido salir al paso de las informaciones publicadas asegurando que ella "siempre querrá lo mejor para su padre" y que ahora es el momento de que se centre en su salud. Una decisión que deja la puerta abierta a la cuestión sobre quién acompañará a la prometida al altar.

VÍDEO DESTACADO: Así anunciaron el Príncipe Harry y Meghan Markle su compromiso