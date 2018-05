El Rey Felipe, se convierte en el 'acompañante sorpresa' de la Reina Letizia

Como diría H. Greele: "El matrimonio es una gran institución para quien admira las instituciones".

Hay descuidos que se pueden evitar si prestas atención, usas la prudencia y vigilas con cautela. En mi país existe un refrán que suena fuerte pero que dice: “el que tiene finca que la atienda y sino que la venda”. El amor se alimenta de detalles, cuidados y atenciones.

Si amas, valoras; si valoras, cuidas y respetas. Por tal razón es importante que pases e inviertas tiempo con tu pareja, según la web alientodiario. Con esa persona a la que le prometiste amor, fidelidad, atención, cuidado y compartir el resto de sus vidas en unidad.

No es solo proveer las cosas que hacen falta en el hogar. No solo es acostarse todas las noches con tu esposo(a). No es tener intimidad por simple rutina cada cierto tiempo. No es tan solo decir “te quiero” o “te amo”, es que hay que tienes que demostrarle a tu pareja ese amor que le profesas con acciones.

Sus Majestades los Reyes se han divertido en un evento al que nunca falta la Reina, hablamos de la Final del certamen de monólogos científicos FameLab España 2018. Don Felipe y doña Letizia, de blanco impoluto, disfrutaron de una velada de humor en la Sala Galileo Galilei de Madrid, según Europa Press.

Doña Letizia, siempre elegante, se decantó por un look total white con blusón y pantalón. Completó su estilismo con zapatos beige y cartera sobre también en tonos beige. Asistieron a la final de este concurso de monólogos científicos, que tiene el objetivo de promover la difusión de la ciencia a través de un formato innovador, en combinación con ingenio y humor.

Para sorpresa de todos, el rey don Felipe aparecía junto a su mujer. No se esperaba la presencia del monarca. Precisamente las dos últimas ediciones contó solo con la asistencia de doña Letizia. A pesar de la apretada agenda que tuvo durante el día, don Felipe no se quiso perder esta noche de humor.

