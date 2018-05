Las fotos de Edurne de ’Got Talent’ que no quiere que veas

Edurne está demostrando que, además de una de las mejores cantantes de nuestro país, también es una excelente presentadora, colaboradora y jurado de programas de televisión… vamos, que todo se le da bien. Se hizo conocida por ser una de las pocas ex “triunfitas” que pese a no haber salido de la mítica primera edición de Operación Triunfo, ha conseguido el éxito tanto en su carrera musical como televisiva, según SQ.

Su trabajo junto a “monstruos” de la pequeña pantalla como Risto Mejide, Eva Hache o Jorge Javier Vázquez no sólo no ha desentonado… sino que, a tenor de lo que puede verse en las redes sociales, incluso se ha terminado convirtiendo en una de las favoritas de los seguidores de Got Talent.

Respecto a su carrera musical, ha lanzado un total seis discos al mercado y diversos sencillos. También ha sido protagonista del musical Grease, que le llevó a girar por toda la geografía española. Además, en 2015 fue la elegida por Televisión Española para representar a España en el Festival de Eurovisión de ese mismo año y que se celebró en Viena.

