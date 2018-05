Pedro Ruiz vuelve a los escenarios con 'Confidencial', su nuevo espectáculo

La primera experiencia laboral de Pedro Ruíz en se produjo con 16 años, cuando se puso a reproducir el aullido de un lobo debido a que el autor que ponía la voz a un personaje que se transformaba en un licántropo en un relato radiofónico se cansó y lo eligió a él para que desempeñase dicho menester. Entró en el cuadro escénico de Radio Nacional de España en Cataluña, en 1967, según WP, junto con Constantino Romero. La primera lección que recibieron como actores fue por parte del gran locutor, actor y maestro de actores, Juan Manuel Soriano. Cuando terminó esa primera clase, fueron todos juntos a ver la representación número 100 de La innocència jeu al sofà (la inocencia se sienta en el sofá) de Jaume Picas i Guiu, (Barcelona, 1921-1976), en el Teatro Windsor de Barcelona (ya desaparecido) y salió a cantar durante esta función Joan Manuel Serrat. A partir de ese momento, tanto con Serrat como con Romero, nació una gran amistad. Una amistad que ha durado hasta la muerte de Constantino y con Serrat aún perdura. Su lema, que aprendió de su madre, cuando fue interrogada por un policía franquista es: Yo soy libre porque lo decido yo, no porque lo decida usted. Considera también que las grandes cosas de la vida son gratuitas o imposibles (el amor, la bondad, la inteligencia).

Jordi Evole fue el encargado de presentar el pasado jueves el nuevo espectáculo de Pedro Ruiz, Confidencial con el que el conocido humorista vuelve a subirse a las tablas del teatro, uno de los medios junto con la televisión, que le ha traído numerosos éxitos a través de 40 años en los que siempre se ha caracterizado por ser políticamente incorrecto y que él define como "cuatro décadas de arte y libertad", según Europa Press.

En Confidencial, Pedro Ruiz interpretará, cantará y contará anécdotas de su propia vida sobre ámbitos tan dispares como la política, el deporte, el cine, los pleitos o las situaciones vividas con personajes emblemáticos y en el que permitirá al público participar y hacer preguntas en un escenario intimista y sencillo.

Durante la presentación de Confidencial quiso dar las gracias a su madre, asegurando que es el motivo por el que sigue adelante en sus espectáculos. Además, el artista ha asegurado no temer a la muerte: "No temo a la muerte, vengo de la madre que vengo. No le he dado permiso a nadie para que me asuste. No quiero que nadie mande en mi vida".

Entre las anécdotas que contó, Pedro Ruiz no dudó en hablar de la que era su gran amiga, Lola Flores: "Me llamó cuando la pillaron en falta hacienda y me dijo que se quería suicidar".

VÍDEO DESTACADO: Pedro Ruiz, autor de 'Lo que amo de aquí'