Supervivientes cada vez más previsible: Romina expulsada

Lo previsible es lo que está de nuestra parte. La madre que nos espera siempre hagamos lo que hagamos, el amigo que siempre está de nuestro lado sea cual sea la fechoría que hayamos cometido, el perro que nos espera después de la larga jornada de trabajo y nos lame la mano aunque seamos unos borrachos, unos perdedores, unos mentirosos.

Las personas tienen sus expectativas. Y desde luego no es necesario que vivas cumpliendo las expectativas de los demás, pero es mucho peor incumplirlas por el mero hecho de incumplirlas, según la web entusiasmado. Vive tu vida, rompe las expectativas que tengas que romper, y crea el grado de incertidumbre en los que conocen que necesites para ser libre, pero ni un poco más.

Ser previsible, especialmente en tus reacciones con las personas que te importan, también es un arte. No dejes que estén siempre preguntándose como reaccionarás si no hay motivo para ello.

La última gala de Supervivientes no ha dejado indiferente a nadie. Cada vez queda menos para el final del concurso por lo que poco a poco van quedando menos concursantes en Honduras y las relaciones comienzan a ser más tensas, como ocurre con Raquel Mosquera y Logan.

SOFIA SUESCUN SE DERRUMBA AL HABLA CON MAITE GALDEANO

Sergio Carvajal pudo disfrutar de su recompensa por el juego de tentaciones del pasado martes y tuvo unos minutos para hablar por teléfono con su novia Natalia. La pareja no dudó en dedicarse mensajes de cariño y ambos terminaron llorando. Por su parte, el influencer se mostró muy agradecido al programa por permitirle escuchar la voz de su novia puesto que "lo necesitaba".

Para Sofía también llegó uno de los momentos más esperados. La de Pamplona no pudo contener las lágrimas durante la conexión telefónica en directo con su madre, Maite Galdeano, la cual no dudó en dar ánimos a su hija para que aguantase hasta el final y se hiciese con la victoria del programa. "Eres lo único que me da fuerzas para seguir aquí", explicó Sofía emocionada.

ROMINA MALASPINA, EXPULSADA

Por su parte, vivimos una nueva expulsión. Romina Malaspina fue la elegida por el público para abandonar la Palapa, algo que logró sacar el lado más sensible de su amigo, el maestro Joao. La argentina, agradeció al resto de concursantes el haber compartido con ella la experiencia y dejando zanjados todos los malos rollos.

"Quiero agradecerle a todos mis compañeros por la experiencia porque cada uno me dejó algo muy importante y a todo el equipo. Me llevo esta experiencia para siempre, fue una superación personal muy grande para mí. Lo más importante que me llevo, son personas increíbles", aseguró Romina. Sin embargo, la ex supervivientes tendrá que reencontrarse con su gran enemiga Saray en plató.

Como no podía ser de otra forma, la gala dejó cuatro nominados. Sofía ejerció la nominación directa sobre Logan por lo que finalmente, los concursantes propuestos para abandonar la isla esta semana son: Logan, Sofía, Francisco y Raquel Mosquera.

