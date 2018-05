Todo listo para la boda del año entre Harry y Meghan

Como diría Amado Nervo: "La cordura y el genio son novios, pero jamás han podido casarse".

Ya podemos contar las horas que faltan para el enlace más esperado del año y el que más expectación pública va a tener. Alrededor de unos 600 millones de espectadores serán testigos de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, según Europa Press.

Para no perdernos ni un detalle de este gran evento hemos tenido el honor de contar con el asesoramiento de una experta en protocolo, Marina Fernández, quien nos ha explicado cómo podría Meghan Markle rendirle un pequeño homenaje a Lady Di, tristemente la gran ausente de la ceremonia.

Marina Fernández cree posible que Meghan lleve la Tiara Spencer, propiedad de la familia de Diana que actualmente posee su hermano, heredero del Ducado de Spencer. Como la familia de Meghan no posee este tipo de joyas sería un bonito guiño que se casara con la tiara que llevó la madre de Harry en su boda con el príncipe Carlos. Gracias a la gentileza de grandes expertos en la alta costura de vestidos de novias, hemos podido saber cuál es su apuesta por cómo puede Meghan Markle homenajear a Lady Di. Firmas que en pleno auge de la temporada nupcial han querido compartir su opinión sobre la boda real del año.

Otro guiño podría ser elegir como diseñadores del vestido nupcial a David y Elizabeth Emanuel, creadores del famosísimo vestido que lució Diana. Mariana comenta que no cree que Meghan elija a esta pareja de diseñadores ya que años después de su boda Diana renegó de su vestido.

Un detalle que sí ha sido confirmado por Kensington es que Lady Sara, hermana de Diana, va a leer en la boda, así como que la familia Spencer tendrá un lugar privilegiado entre los invitados. Marina también deja abierta la posibilidad de que asista Elthon John como invitado aunque no está confirmada su presencia, sí lo hizo en el funeral de su amiga Lady Di.

Harry ha querido tener a su madre muy presente en el día más especial de su vida, ya pudimos ver en su compromiso cómo el príncipe Harry le regaló a Meghan Markle un anillo muy especial que él mismo había diseñado. Dos diamantes propiedad de Diana de Gales acompañan el diamante central de Botswana de base en oro amarillo, el favorito de Diana. Este anillo tan cargado de sentimientos es el mayor homenaje que Harry puede rendirle a su difunta madre.

Gracias a la gentileza de grandes expertos en la alta costura de vestidos de novias, hemos podido saber cuál es su apuesta por cómo puede Meghan Markle homenajear a Lady Di. Firmas que en pleno auge de la temporada nupcial han querido compartir su opinión sobre la boda real del año. Los expertos apuestan por la Tiara Spencer, ya que está cargada de valor sentimental para Harry, en cuanto a joyas. Otra formar de recordar a Diana en este gran día podría ser incluir detaller del vestido que lució Lady Di en el propio vestido de Meghan, como por ejemplo unas mangas con hombreras, una sobrecola o quizás el color del vestido. Meghan es una mujer divorciada por lo que no sería de extrañar que no se casara de blanco, puede ser que opte por un color marfil al igual que hizo Lady Di.

Mucho hemos hablado de si Meghan Markle se ha saltado el protocolo o no... Así que hemos ido a preguntar a los más que saben, a la Escuela Internacional de Protocolo y allí nos han dicho que no, que no se ha saltado el protocolo. Marina Fernández, Directora de Relaciones Institucionales del Grupo EIP, ha querido explicarnos el motivo: "Como experta en protocolo, Meghan Markle no se ha saltado el protocolo desde su compromiso. Esas acusaciones de que Meghan se salta el protocolo, realmente eso no es protocolo, no está aprobado por la cámara de los Lores, no está escrito en ningún sitio".

Uno de los temas más comentados ha sido el peinado de la novia del príncipe Harry, ese moño desestructurado tan de moda actualmente gracias a Meghan. ¿Puede ir así una de la mujeres que van a perenecer o casi pertenece a una Casa Real? "No hay nada en el protocolo que diga cómo debe ir peinada una mujer que pertenece a la familia real. Ese moño desestructurado que tanto dio que hablar es verdad que no va con la tradición... La tradición dice que las mujeres de la Casa Real en acto público debe ir perfectamente peinadas. Pero eso no es protocolo".

Sin embargo, la mujer del príncipe Harry sí que no debería llevarlo en una cena de Estado pero sí que confía en que si el modelo ha funcionado actualmente, puede seguir con ese aire informal para actos menos formales: "Si funciona como hasta ahora, (su estilo) no tiene por qué no... mientras que en una cena de Estado en la que va a lucir una tiara del joyero de la Reina Isabel lleve otro peinado más formal. Seguramente en actos en los que buscan un aire más informal, por eso la llevan a ella, lo volvamos a ver".

¿QUÉ PASOS HA TENIDO QUE DAR MEGHAN MARKLE PARA SABER CÓMO COMPORTARSE?

Puesto que la actriz ingresa en la Familia Real Británica, Markle y alguno de sus familiares ha tenido que tener una intentísima formación en cuestiones de protocolo de verdad que nada tienen que ver con si puede y debe pintarse las uñas rojas o no.

Entre su aprendizaje protocolario habrá tenido que estudiar la historia de la Familia Real Británica, un quién es quien.

¿ANTE QUIÉN TIENE QUÉ HACER REVERENCIA MEGHAN MARKLE?

Además debe haber aprendido cómo hacer una reverencia a la reina Isabel y, por ejemplo, a quién le tiene que hacer una reverencia y a quién no.

Otra de las cuestiones en los que ha querido sacarnos de duda Marina Fernández es en cuanto a la gran confusión que puede haber sobre a quién tendrá que hacer Meghan una reverencia después de la boda: "A la reina Isabel pero no ante su cuñada porque ella va a ser alteza real también, va a tener el mismo rango".

MEGHAN MARKLE ESTUDIA LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL PUEBLO BRITÁNICO Y DE LA FAMILIA



A Meghan Markle también le habrán instruido, sobre todo, en las costumbres y las tradiciones del pueblo británico porque ella al ser norteamericana y no tiene por qué conocerlas.

"Dentro de las costumbres de la Casa Real, seguro que está aprendiendo a montar a caballo porque es uno de los pasatiempos favoritos de todos los miembros de la Familia Real Británica", apunta Marina. Una curiosidad es que el día de Navidad se reune toda la familia y se hacen regalos anecdóticos, suelen ser artículos casi de broma, con un presupuesto mínimo que hagan reír al resto de la familia. Esas cosas, además de quién es un lord, un conde o un sir que por supuesto lo ha tenido que estudiar, también son importantes.

MEGHAN MARKLE APRENDE CÓMO Y CON QUIÉN SE SENTARÁ EN CUALQUIER CENA O ACTO

Formar parte de una Familia Real, supone un exhaustivo aprendizaje y la actriz de Suits cuenta por ello un asesor que le enseña y le explica por qué. Datos cómo saber en una cena de Estado porqué uno ocupa la silla cuatro entra dentro de su formación como apunta la Directora de Relaciones Institucionales del Grupo EIP: "Pues no es solo saber cuál es tu silla y sentarte. Te tiene que explicar que tú estás en el cuatro porque hay tres personas que tienen una preferencia mayor que la tuya. Recomendaciones de hablar con el de la derecha y el de la izquierda, no dejar nunca a un comensal desatendido, ese tipo de cosas"

