Un Bombín de San Isidro para Mariló Montero

Las Fiestas de San Isidro son unas fiestas patronales en honor a Isidro Labrador, celebradas en Madrid en torno al 15 de mayo, e incluyen romerías, verbenas, atracciones y diversos espectáculos tradicionales definidores del «casticismo madrileño»., según WP. En su esencia se desarrollan en el barrio de San Isidro en Carabanchel,​ con su epicentro en la Pradera de San Isidro, continuando la tradición pintada por Francisco de Goya en su cuadro La pradera de San Isidro (1788).​ En 1580, se documenta la inauguración de la Plaza Mayor con motivo de la celebración de estas fiestas.

Este año Silvia Jato fue la encargada de presentar el 25 Aniversario de los Bombines de San Isidro en el Hotel Eurobuilding de la capital madrileña en el que los premiados fueron Marta Sánchez, Carlos Sobera, Agatha Ruiz de la Prada, Cayetano Martínez de Irujo, Mariló Montero, Josema Yuste y Charo Reina, según Europa Press.

SILVIA JATO PRESENTA EL 25 ANIVERSARIO DE LOS BOMBINES DE SAN ISIDRO

En uno de los mejores momentos de su vida, Mariló Montero comentó que por el momento no tiene intención de volver a la televisión y es que está inmersa en otros proyectos profesionales. En cuanto a la relación entre su hija Rocío Crusset y Juan Betancourt, Mariló prefirió no meterse en la historia de amor de su hija.

Los bombines tienen doble valor si cabe porque además de ser el valioso bombín lo van a agatizar, ella ha hecho de todos los bombines una obra de arte, imagínate. Me ha prestado una de sus obras de arte y aquí estoy.

CHANCE: Estás monísima.

Mariló Montero: Bueno, estoy con muy buen espíritu.

CH: ¿Qué es para ti que te hayan premiado con estos premios?

M.M: Es un orgullo porque Alvaro Luis lleva tantos años trabajando en la radio, es una de las leyendas, de los mitos que tenemos y que empezó a trabajar en un programa que todavía sigue en antena con un tipo de radio que se está extinguiendo. Es un honor siempre estar aquí celebrando San Isidro, uno de los momentos de la feria importantes y siempre que se acuerden de mí pues encantada.

CH: ¿A quién le dedicas el premio?

M.M: No se me había ocurrido, pues mira hoy por la actualidad podría dedicarlo a la dignidad política, a la honradez y a que los políticos tengan tres premisas fundamentales que son pensar en el ciudadano, ser muy organizados y no mentir, sobre todo no caer en la tentación.

CH: Cuando te veremos de nuevo en la tele.

M.M: Pues es que como estoy en otras cosas no lo puedo decir. Las fechas exactas no las puedo decir, espero que sea pronto.

MARILO MONTERO: "EN LAS RELACIONES PERSONALES DE LOS DEMAS SOLO HAY QUE DISFRUTAR DE LA FELICIDAD DE TODOS"

CH: ¿Qué tal tu hija?

M.M: Están todos bien, Alberto y Rocío muy bien, sanos, contentos, felices y muy a gusto, trabajando mucho.

CH: ¿Su relación con Juan va bien, se comenta que habían roto?

M.M: Esas cosas las aclaráis con ellos. El otro día estaba viendo 'Madame Secretari', en uno de los últimos capítulos el marido estaba preocupado por la relación de su hijo adolescente y él se metió y metió la pata hasta el fondo. En las relaciones personales de los demás solo hay que disfrutar de la felicidad de todos. Que sean todos felices, que estén sanos, trabajan mucho y estoy muy contenta y muy orgullosa de mis hijos.

