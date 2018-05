Jesús Vázquez demuestra su nulo talante democrático: "No entiendo que haya gays que voten al PP"

Jesús Vázquez es uno de los presentadores estrella de España, pero también tiene tras de sí la lacra de un intolerante político de tomo y lomo.

Para prueba, las declaraciones que hace este 19 de mayo a El Español donde demuestra que tiene varios prejuicios contra el PP, el primero de ellos el no entender que haya gays que respalden a la formación de Mariano Rajoy:

Me preguntas cómo se explica el fenómeno de que haya homosexuales que voten a la derecha. Bueno, es asombroso para mí. No entiendo que haya gays que voten al PP, no entiendo sus razones, pero claro, cada uno es libre de votar lo que quiera. A mí me sigue pareciendo inaudito que alguien vote o pertenezca a un partido que niega sus derechos.