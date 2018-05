Andrea Duro podría seguir con Chicharito

No falla, cuanto más enamorados estamos, más miedo tenemos de que acabe. Es un sentimiento normal y le pasa a casi todo el mundo. Y es que nadie quiere que termine lo bueno, ¿verdad? Si estás con esa persona especial y crees que puede ser la definitiva, ya sabes lo que dicen: el amor, como las plantas, hay que regarlo cada día, según enfemenino.

Mucho se ha especulado en las últimas con la posible ruptura entre Andrea Duro y Chicharito, sin embargo ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni manifestado en redes sociales, pidiendo la actriz que no se le realicen entrevistas de su vida privada cuando ha aparecido ante los medios. Pero Andrea ha compartido una sorprendente reflexión que podría acabar de golpe con las sospechas, según EP.

La boda entre Meghan y Harry ha tocado la fibra más sentimental de Velvet, que ha compartido una reflexión sobre el amor y la distorsión que tienen del mismo la mayoría de las mujeres, sin embargo las palabras que más llaman la atención son las que hablan de su propia experiencia y parecen dirigirse al futbolista mexicano.

"Cuando pienso en la persona de la que me enamoré, pienso en él mismo. En todas las cualidades, virtudes y defectos que conocí al principio y en su libertad. Eso era lo que realmente me atrajo, lo que realmente me gustó y me enamoro. Por eso sigo queriéndole así, amándole y respetándole de la misma forma", una absoluta declaración de intenciones por parte de Andrea que serviría para confirmar y de forma muy sutil que continúa su relación con Chicharito, además de celebrar su amor juntos.