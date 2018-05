Así mima Claudia Rodríguez a Manolo Santana

Lo cierto es que en el amor es casi inevitable atravesar distintas etapas, por lo que pretender que todo continúe igual que en los primeros meses es un pensamiento irracional, que más vale que ajustes a la realidad cuanto antes para no frustrarte o desencantarte.

Entonces, ¿cuál es ese gran secreto que esconden las parejas estables para permanecer satisfechos a medida que avanza el calendario? ¿Cómo mantener el amor? La clave reside en el estilo atribucional que utilizan, es decir, según tupsicologia, aquello a lo que atribuyen el éxito de su relación.

Manolo Santana y Claudia Rodríguez han demostrado su amor durante la semana de Mutua Madrid Open en la Caja Mágica. La pareja se ha mostrado de lo más cómplice y les hemos podido ver regalarnos momentos de lo más románticos en las gradas de los partidos de tenis, según EP.

A pesar de presentar una imagen deteriorada, el ex tenista no ha faltado a su cita con el tenis. Le hemos podido ver compartir su afición con Boris Becker, ex tenista alemán, los cuales fueron fotografiados por Claudia Rodríguez. En todo momento hemos visto a su pareja de lo más pendiente de Manolo y compartiendo románticos gestos.

Está claro que Santana es muy querido en el mundo del tenis. Durante la semana hemos podido ver a infinidad de rostros conocidos de lo más atentos con él. Butragueño, Rafa Nadal o Feliciano López se han mostrado muy cariñosos con el Presidente Honorífico del torneo.

Tanto es así, que hace unos días pudimos verle de lo más feliz en una fiesta sorpresa organizada en su honor, donde el ex tenista, que cumplía 80 años, no pudo evitar emocionarse con el gran homenaje unánime que le rindieron. Tanto es así que Feliciano López pudo compartir numerosos abrazos y muestras de cariño con el que es su ídolo.

