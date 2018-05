Tony deja con el culo al aire a Isa Pantoja sobre la supuesta infidelidad a Alberto Isla

Una investigación llevada a cabo por científicos del University College de Londres (Reino Unido) ha descubierto que la repetición de una mentira provoca que el cerebro se haga insensible a las mismas y a las emociones negativas que esto conllevaría por el hecho de no ser sincero. Al contrario, una parte de nuestro cerebro nos anima a mentir más en el futuro, lo que explicaría por qué una mentira nos suele llevar a otra, según recoge Sarah Romero en muyinteresante. El estudio ha sido publicado en la revista Nature Neuroscience.

La supuesta infidelidad de Isa Pantoja a Alberto Isla mientras se encontraba en Supervivientes sigue dando mucho que hablar en el plató de Sálvame, donde anoche en su versión Deluxe se sentaba Tony, el otro protagonistas de la polémica noche, para arrojar luz al último episodio de la telenovela de Chabelita, según EP.

Aunque Isa negaba que hubiera mantenido relaciones con Tony, defendiendo que durmieron en la misma habitación del hotel pero por separado, Tony contradecía la versión de la hija de Isabel Pantoja y confesaba que "Nos dimos unos cuantos besos, pero sin lengua". Sin embargo, la falta de claridad del cantante indignaba a los colaboradores.

"Cuando mi novia se enteró de mi historia con Chabelita, me echó de casa", ha desvelado Tony que aseguraba que después de la polémica noche ha puesto fin a sus siete años de relación, afirmando que estuvieron toda la noche "tonteando" y sentencia que "durante toda la noche parecía que no tenía pareja".

Sin embargo Tony no quiso desvelar lo que paso en la habitación del hotel, pero sí que contradijo la versión de Isa Pantoja: "te aseguro que yo no dormí en el sofá", confirmando que compartieron cama.

"Isa se puso cómoda y se tumbo en la cama con música en su móvil. Yo también me puse cómodo y me quedé en calzoncillos", desvelaba Tony sin avanzar más detalles. En cuanto a Alberto Isla apunta a que Isa le dijo que "no era jili..." y que la iba a pillar, mostrándose muy triste por su regreso a España.

"Decía que él era muy celoso", algo que pudimos confirmar en el plató de Supervivientes, donde Alberto se limito a responder que no le hacía "ninguna gracia".