Bayona y sus padres destacan entre las estrellas de Hollywood en la alfombra roja de 'Jurassic World'

Juan Antonio Bayona nació en una familia humilde y creció en el barrio barcelonés de la Trinitat Vella con la pasión por el cine. Tiene un hermano gemelo, Carlos García Bayona,​ que reconoció en una entrevista haber llegado a ocupar su lugar alguna vez (y pasar una noche entera recibiendo felicitaciones por El orfanato), según WP.

Estudió en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). A los 19 años conoció a Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Sitges que presentaba La invención de Cronos (1993) al que Bayona reconoce como un mentor.

Tras su graduación en el ESCAC inició su carrera dirigiendo anuncios y vídeos musicales. Su primer contrato como realizador audiovisual vino de la mano de la banda española OBK cuando apenas tenía 20 años y, después de tres años trabajando con ellos, consiguió el premio Ondas por el vídeo musical de Tú sigue así. Desde entonces, se ha convertido en el director de cabecera del grupo Camela, así como fue el encargado de ilustrar la pieza Cómo repartimos los amigos, con la que el dúo Ella Baila Sola se despidió de su público.

También ha dirigido videoclips para Pastora Soler (En mi soledad), Fangoria, Nena Daconte (El Aleph), Enrique Bunbury y Miren Iza (Frente a frente, en el cual aparece al final la cantante Jeanette, intérprete original del tema).​ En 2012 puso imágenes al single Disconnected de los británicos Keane.​

En 1999 dirigió el corto Mis Vacaciones y en 2002 El Hombre Esponja.

En 2004 conoció al guionista Sergio G. Sánchez, que estaba trabajando en el corto 7337, el cual le ofreció el guion de El orfanato. Bayona, que para rodar esta película tuvo que doblar el presupuesto y la duración, recibió la ayuda de Guillermo del Toro, que se ofreció a co-producirla. El orfanato se estrenó el 20 de mayo de 2007 en Cannes, recibiendo una ovación de más de 10 minutos por parte de la audiencia presente. Meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, se estrenó en las salas de cine españolas y recaudó 8.3 millones de dólares.

Bayona fue galardonado con el Goya a Mejor Director Novel en 2008 -la película estuvo nominada a 14 categorías de los Premios Goya, de los cuales ganó 7-. En octubre de ese mismo año, Variety anunció que la productora Universal Studios habría firmado un contrato con el director barcelonés para adaptar al cine Hater, de David Moody, escrita por Glen Mazzara y producida por Guillermo del Toro.

En agosto de 2010 inició el rodaje de Lo imposible, película basada en la experiencia que vivió una familia española en el tsunami del océano Índico en 2004. Rodada en inglés y protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts, el film se estrenó en octubre de 2012 y la critica fue positiva.​​ En su primer fin de semana recaudó 8.6 millones de dólares, lo que le hizo cosechar el récord al mejor estreno de la historia de la taquilla española. Lo imposible fue nominada a los Oscar y Globos de Oro en la categoría Mejor Actriz, por la interpretación de Naomi Watts. También fue nominada en 14 categorías de los Goya, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor Actor de reparto y Mejor actor revelación (Tom Holland), de los que consiguió 5.

En marzo de 2012 dirigió en Barcelona el videoclip Disconnected, segundo single del álbum Strangeland, del cuarteto británico Keane. La banda ha declarado que admira mucho el trabajo cinematográfico que realiza Bayona, así como también el cineasta español manifestó que es un seguidor de la música de Keane.​

El director barcelonés fue el encargado de dirigir los dos primeros episodios de la serie Penny Dreadful, creada por John Logan y emitida originalmente en Showtime. Rodada en Dublín, la ficción relata la historia de un grupo formado por un hombre rico, una médium, un pistolero y el joven Víctor Frankenstein en busca de la hija del primero. Para ello, deberán hacer frente a seres extraños. La serie tiene mucho de su creador, según Bayona.

En 2013 recibió el Premio Nacional de Cinematografía en el marco de la 61ª edición del Festival Internacional de San Sebastián.​

En 2014 inició el rodaje de la película Un monstruo viene a verme, adaptación de la novela homónima de Patrick Ness, co-protagonizada por Lewis MacDougall, Felicity Jones y Liam Neeson.​ La película narra la historia de un joven (Lewis MacDougall) que debe cuidar a su madre (Felicity Jones), enferma de cáncer. Para superar esta situación, el joven entabla amistad con un monstruo (Liam Neeson). Con esta película, Bayona cierra su personal trilogía sobre las relaciones madre-hijo.

El 18 de abril de 2016 se anunció que había sido elegido por Steven Spielberg para ser el director de la secuela de Jurassic World​ que contará con un presupuesto de $260 millones de dólares.​ La película será estrenada el 22 de junio de 2018.

En mayo de 2016 se anunció que Bayona inaugurará la ceremonia de los Premios Princesa de Gerona presidida por los Reyes.​

El 9 de septiembre de 2016 estrenó en el Festival de Toronto su tercer largometraje, "Un monstruo viene a verme" ("A Monster Calls"), basada en la novela homónima de Patrick Ness. El preestreno en España se llevó a cabo en el Teatro Real, el 26 de septiembre.​ Al preestreno acudieron el director, los protagonistas y una multitud de personajes del mundo de la política, el cine y la cultura.​ La película obtuvo nueve galardones en la XXX edición de los premios Goya.

Entre las estrellas de Hollywood que pudimos ver este lunes en la alfombra roja de Jurassic World: El reino caído, había dos personas que llamaron especialmente la atención. Y es que pocas veces vemos a unos padres disfrutando del éxito de su hijo en la propia premiere de su película, según EP.

Así fue este 21 de mayo cuando los orgullosos padres de Juan Antonio Bayona atendieron a la prensa y desfilaron como dos auténticas estrellas de cine por la red carpet. Muy emocionados, ninguno pudo disimular sus nervios y afirmaron que todavía no habían podido disfrutar la película. Y es que tener a un hijo que trabaja a caballo entre Madrid y Los Angeles les hace difícil verle todo lo que desearían.

CHANCE: Un estreno más junto a su hijo.

Padres J.A. Bayona: Pero este es especial porque hay mucha carne en el asador.

CH: Te pone los pelos de punta.

Padres J.A. Bayona: Sí, y más con esta música.

CH: ¿Os ha contado algo de la película? Padres

J.A. Bayona: Nada, no nos ha contado nada, todo va a ser verla por primera vez.

CH: ¿Cómo está él, nervioso? Padres

J.A. Bayona: El supongo que sí, estará muy nervioso pero lo que está es deseando que la gente vea la película.

CH: ¿Para ver cómo son las críticas? Padres

J.A. Bayona: No, yo pienso que él ya ha dado de sí toda su alma, entonces ahora ya... Si tú haces una cosa con toda tu fe, pues lo demás habrá a quién le guste y a quién no.

CH: ¿Usted le da consejos para que no se ponga nervioso?

Padres J.A. Bayona: Yo no, qué le voy a decir yo si a penas lo veo hija mía.

CH: ¿Habéis conocido a las estrellas de la película? Padres

J.A. Bayona: Si, son encantadores, ha sido muy emocionante.

Juan Antonio Bayona ha traído toda la magia de Jurassic World hasta la capital para hacer el estreno mundial de su nueva película Jurassic World: El reino caído aquí. El director español no ha dudado en confesar que le hace mucha ilusión presentar en Madrid su nueva aventura cinematográfica donde ha contado con la presencia de dos grandes actores de Hollywood: Bryce Dallas Howard y Chris Pratt.

Aunque la lluvia no acompañó esta tarde de estreno, el cineasta no dudó en alabar el trabajo de sus compañeros y la ayuda incondicional de Steven Spielberg.

CHANCE: ¿Cómo afrontas esta noche?

Juan Antonio Bayona: Pues con muchas ganas, mucha ilusión, llevamos dos años trabajando en la película, es la primera vez que se pasa con público, no la ha visto nadie que no sea gente que ha trabajado en la película ay además me hace mucha ilusión que sea en Madrid.

CH: ¿Premier mundial?

J.A.B: Sí, no la ha visto nadie todavía.

CH: Tus padres estaban emocionadísimos.

J.A.B: Hombre claro es que a ellos les hace mucha ilusión todo esto, casi más ilusión que a mí.

CH: ¿Les vas contando a ellos cuando haces algo?

J.A.B: Les cuento poco a mis padres porque les veo poco, pero ellos tampoco han visto la película, la van a descubrir esta noche.

CH: Tu padre estaba nervioso porque dice que has manejado un presupuesto de 250 millones de dólares.

J.A.B: No, ha sido un gran presupuesto, pero no ha sido tanto. Evidentemente cuando haces una película de este tipo quieres que el público la disfrute, la viva, se ría, pase miedo, creo que la peli tiene un poco de todo para que la gente esté contenta con la película.

CH: ¿Miedo a un rechazo?

J.A.B: No, evidentemente siempre tienes ese punto de nervios que es bueno, te hace mejorar. Yo siempre que estoy con los actores y la cámara lista para rodar siempre tengo esa sensación de miedo que es muy buena para que te pongas la pila.

CH: ¿Hay nervios?

J.A.B: Sí, es la primera vez que la gente va a ver la película pero estamos muy orgullosos de la película, muy contentos porque la gente la descubra.

CH: Hemos tenido la suerte de que una orquesta nos toque en directo la banda sonora de la película. Tu madre dice que se le ponen los pelos de punta, ¿le ponías al equipo la música para que se motivara?

J.A.B: Sí, suelo rodar con música y en esta película tenía que sonar la música de Jurassic, creo que además todos tenemos una conexión muy emocional con las películas, todos hemos crecido viendo estas películas y el hecho de disfrutar y hacer ver a la gente que estamos haciendo esta película es una experiencia maravillosa.

CH: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar mano a mano con Steven Spielberg?

J.A.B: Trabajar con él ha sido maravilloso, era una de las razones por las que quería hacer esta peli, ha sido increíble sentarse con él, hablar de la historia enseñarle las escenas y cuando vio la película nos llamó corriendo para contarnos lo feliz que estaba.

CH: ¿Lo próximo?

J.A.B: Vacaciones, lo siguiente son vacaciones.

CH: ¿Tendrás?

J.A.B: Pues realmente ha sido acabar Un Monstruo vine a verme y empecé a hacer Jurassic, no he tenido mucho descanso pero la verdad es que haciendo películas como estas no importan no tener descanso porque ha sido un placer.

CH: Siempre tienes en mente algo más.

J.A.B: Claro que tengo algo, tengo más de una cosa, tengo varias cosas pero todavía no he tomado la decisión de qué voy a hacer.

CH: ¿Cómo ha sido trabajar con los actores protagonistas?

J.A.B: Pues es maravilloso, realmente son dos personas maravillosas que ayudan en el set, lo dan todo, que no les importa tener que estar más tiempo si hace falta y que además son muy creativos. Chris es una persona que te da todo en cada toma, te improvisa muchísimo cosa que agradezco, es súper gracioso y brillante y ella lleva toda la vida en set porque es hija de un director y sabe perfectamente todo el rato donde está ella, qué necesita la película y dónde está el director, es muy importante tener una actriz que entienda el proceso que estás haciendo en todo momento.

CH: ¿Algún plan especial para ellos?

J.A.B: Todo el mundo tenía muchas ganas de traer la película aquí, hacer la premier en España, en Madrid y enseñársela a los madrileños.

CH: ¿Se quedan varios días aquí?

J.A.B: Estamos mañana pero pasado nos vamos a Londres, después a China, tenemos un tour bastante largo de promoción.

CH: Os vienen unos días ajetreados.

J.A.B: Sí, yo tengo un mes ahora mismo por todo el mundo para presentar la película.

CH: Por el éxito.

J.A.B: La verdad es que no es ningún sacrificio ir enseñando la película por el mundo porque estamos muy contentos y orgullosos y queremos verla con el público y disfrutarla con ellos.

