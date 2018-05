Felipe y Letizia; 14 años de amor y algo más

Bodas de plata, de oro, de diamante… Seguro que muchas veces te has preguntado cuántos tipos de aniversario de bodas existen y cuándo se celebran. Pues prepárate para despejar tus dudas, porque te traemos la lista completa de aniversarios de boda que se pueden celebrar:

Tipos de aniversario de bodas y cuándo se celebran

Un aniversario de boda se define como el aniversario de la fecha en la que la boda se llevó a cabo Señalamos en negrita los aniversarios que más se celebran.

Años casados Nombre del aniversario

1 Papel

2 Algodón

3 Cuero

4 Lino

5 Madera

6 Hierro

7 Lana

8 Bronce

9 Arcilla

10 Aluminio

11 Acero

12 Seda

13 Encaje

14 Marfil

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia celebran 14 años de matrimonio que han estado marcados por polémicas, la abdicación de Don Juan Carlos, el nacimiento de sus hijas Leonor y Sofía, según EP.

Hemos querido contar con la opinión de un experto en protocolo, Gerardo Correas, -Presidente del grupo EIP Escuela Internacional de Protocolo- quien nos ha explicado diferentes aspectos del matrimonio de Don Felipe y Doña Letizia. Gerardo valora muy positivamente los 14 años de matrimonio de los Reyes. El Rey Felipe ha realizado un trabajo de día a día, de representación de nuestro país, de manera espléndida. La ejemplaridad del Rey Felipe y de la Reina Letizia es absoluta, en ese sentido es un aspecto muy positivo en cuanto al servicio al país.

El aniversario de boda de los Reyes será diferente a lo que el resto de mortal acostumbran a vivir, cambiarán una centa romántica por compromisos oficiales que mantendrán a Don Felipe en Madrid y a Doña Letizia en República Dominicana. Si existe celebración de aniversario será de forma privada a pesar de ser personas públicas. La Casa Real ha huido de la figura de primera dama como es habitual en Francia o en Estado Unidos, doña Letizia asume su papel de reina consorte en función de lo que el pueblo quiere ver.

En cuanto a la imagen de Doña Letizia, Gerardo cree que estamos intentando todos que tenga un papel mucho más protagonista del que La Casa Real quiere que tenga, está teniendo un papel de reina consorte. "En ese sentido a mí me parece que lo está haciendo a la perfección y además sacrificando de alguna manera su imagen, puedo decir que en la distancia corta y medio corta, los que la conocen mucho o menos, la Reina Letizia es mucho más simpática de lo que puede parecer y actúa mucho más tranquila", apunta Gerardo.

La prensa extranjera se empeña en generar rumores de crisis, pero este es un tema que realmente solo puede conocer su círculo más íntimo. Gerardo opina que es una relación buena, sin más, posiblemente sea una mejor manera de vender más periódicos "Están midiendo continuamente las actuaciones públicas que tienen los Reyes en su tremenda agenda, las están midiendo para lanzar el mensaje de profesionalidad, estamos preparados para estar en el siglo XXI asumiendo la jefatura del estado", explica Gerardo Correas.

Y según el Presidente de la EIP, todo tuvo un antes y después, que fue la boda entre príncipe Federico de Dinamarca y Mary Donaldson: "Hay que situar todo en el entorno y en el momento histórico. El entonces Príncipe de Asturias, Felipe, venía de un noviazgo con una top model, Eva Sannum, creo que no hay nadie en ninguna casa real más preparado que Don Felipe. Lo que ellos plantearon es presentar a Letizia, una persona que es plebeya, divorciada, pero en ese momento en Europa hay una abogada australiana, Mary Donaldson, hay una economista argentina, Máxima de Holanda, hoy reina de Holanda, y una periodista que entran de lleno ahí. Estamos acudiendo a la normalidad social, ya no existe la ley sálica, no existe casarse con lazos de sangre o por intereses estarían fuera de la realidad, no tendrían sentido las casas reales en unos hipotéticos estados unidos de Europa. Entonces lo que ocurre es que toda Europa, todo el planeta, queda impactado con la imagen espléndida que da Letizia Ortiz 15 días antes de su vida con aquel vestido rojo. Pavor al papel couché, pavor a convertirse en princesa de la prensa del corazón, entonces profesionalizan absolutamente. Están midiendo continuamente las actuaciones públicas que son continuas, la agenda de los, hoy, Reyes es tremenda, y las están midiendo para lanzar el mensaje de profesionalidad, estamos preparados para estar en el siglo XXI asumiendo la jefatura del estado. Uno de los pilares fundamentales de ese planteamiento estratégico de comunicación por parte de la Casa Real, es los Premios Príncipe de Asturias. Queremos decirle a todo el planeta que la jefatura del estado español encarnada en la corona, apuesta por la igualdad, por la cooperación internacional, por el deporte, por las letras, por las artes. Es complicado cuando todo el mundo está pendiente de una falda más larga que otra, de un tacón, de un vestido, de un peinado, pero es la utilización de la etiqueta como gran herramienta de comunicación".

Acabamos de vivir el enlace del príncipe Harry de Inglaterra con la actriz Meghan Markle y donde hemos visto al mundo, pero sobre todo el pueblo británico volcarse más que aquí en España, pero para esto Correas tiene una perspectiva muy clara: "Si nos acordamos de ese aniversario el 22 de mayo de 2004, aquel día fue un baño de masas, a pesar de la lluvia. Lo que pasa es que las situaciones políticas son distintas, lo momentos son distintos, entonces el personal de la Casa Real tendrá que valorar el apoyo que tiene el Rey como Jefe de Estado. Estamos pasando por un momento complicado con la independencia de Cataluña, en el que puedo asegurar que todas las acciones que hace el Rey se basan sobre todo en defender esa unidad del pueblo del que él es soberano".

El Rey Felipe ha mostrado durante todo este tiempo una ejemplaridad absoluta desde el punto de vista del experto en protocolo: "Es una monarquía parlamentaria, quien gobierna es el parlamento, sin embargo está ahí el Rey, que no se ha metido en cuestiones de gobierno desde mi punto de vista, sin embargo ha ejercido su labor de representación del país de manera muy espectacular. Por otro lado yo no entiendo un rey en ningún sitio del planeta si no es ejemplar. La ejemplaridad del Rey Felipe y de la Reina Letizia es absoluta, en ese sentido lo tengo que ver muy positivo en cuanto al servicio al país", algo que Gerardo Correas extiende también a Doña Letizia a pesar de lo que vimos en Palma de Mallorca.

"Pasó una anécdota, estamos en un evento privado pero todo es público porque todo tiene trascendencia. Pasó que de repente la Reina Sofía quiso hacerse una fotografía con sus nietas para atender bien a los medios de comunicación, cariño y de alguna manera la Reina Letizia tenía pensado otro plan, ellos son muy celosos de las apariciones públicas de la Princesa de Asturias, quieren profesionalizar la figura de la futura reina que va a ser Jefa de Estado. Esto hace que las apariciones públicas estén súper medidas, ya veremos cómo va avanzando la formación de la que todavía es una niña. Lo que pasó fue una pura anécdota, que en un momento determinado ella quería hacerse una foto, la Reina dijo que mejor que no y ya está, sin mayor trascendencia", explica Correas. "Hemos visto hace poco una pequeña discusión, yo creo que de familia, en una aparición pública entre la Reina Emérita y la Reina Letizia. Supuso que mucha gente, porque la Reina Sofía es muy querida, se puso a favor de la Reina Sofía, actuaron de tal manera para conseguir decir que no era así, tal y como había parecido. Protocolo es muy importante serlo pero es muy importante parecerlo".

