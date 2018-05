Las espantosas palabras de Rocío Carrasco a su hija

Con la reciente boda de la hija de Rocío Jurado -y por la que ha cobrado una exclusiva, según dicen, de más de 600.000 euros- se ha abierto el cajón de sus guerras más íntimas, esas que nadie conoce y que quedan en la parte más personal de nuestra vida, según SQ.



El primero que ha comenzado esta batalla de declaraciones cruzadas ha sido el ex marido de Rocío y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores, que no ha tenido piedad de la presentadora de ‘Hable con Ellas’ con estas duras afirmaciones: “Mientras Rocío se casa, sus hijos lloran. Están siendo unos días complicados para ellos porque no entienden la situación, sobre todo para su hijo, quien no comprende cómo su madre no es capaz de hacer una llamada de teléfono y arreglar la situación. Mi hijo dice que ya no quiere volver a casa de su madre, no solo por el tema de la boda. Es la suma de muchos más motivos. No está bien allí, quiere vivir con sus hermanas y conmigo”.

Para finalizar, Antonio David asegura que la gota que colmó el vaso fueron unas amenazas de Rocío Carrasco a su hija: “No voy a parar hasta ver a tu padre en la cárcel”. Y añadió: “Vas a llorar lágrimas de sangre”.

