Ana Rosa Quintana muy feliz tras ser nombrada hija predilecta de Sevilla

Ana Rosa Quintana acaba de cerrar su revista porque “en esto sí que he cumplido una etapa”, tal y como afirma en un comunicado, según elperiodico. “Nunca imaginé estar 17 años siendo yo siempre la portada de una revista”, afirma la presentadora, que revela que se lleva “la mejor de las relaciones con uno de los grandes grupos editoriales del país, el haber conocido a unos compañeros que me lo han puesto muy fácil y una experiencia profesional inolvidable”.

Ahora, Quintana ha recibido el premio de hija predilecta de Sevilla con motivo de los reconocimientos otorgados por el día de la provincia. Por su parte, el ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra recibió el nombramiento como hijo predilecto de la ciudad. El marido y el hijo mayor de Ana Rosa quisieron acompañar a su madre en un día tan especial, según EP.

Aunque nació en Madrid, Ana Rosa Quintana ha dejado claro que siempre ha tenido mucho cariño por Sevilla y por Andalucía en general. En cuanto al premio, la periodista ha asegurado que "es un auténtico honor".

ANA ROSA QUINTA, AGRADECIDA POR EL PREMIO CHANCE:

No te vemos mucho por aquí.

Ana Rosa Quintana: Te parece poco, tengo dos hijos medio sevillanos, luego tengo uno que no e sevillano pero que le encantaría vivir en Sevilla, tengo familia por parte sevillana y aquí he encontrado el amor hace ya casi 20 años. Yo he nacido en Madrid pero evidentemente mi segunda ciudad y me segunda nacionalidad es Santa Justa.

CH: Tienes a tus hijos aquí bautizados.

A.R: Mis hijos están bautizados en Triana, somos hermanos todos del Cachorro y de la Esperanza de Triana, tenemos mucha relación. Me gusta, siempre dije que si alguna vez me pierdo que me busquen en el sur y bueno no es que me haya encontrado, es que me ha adoptado.

CH: Encontró aquí el amor pero realmente le ha hecho querer Sevilla o esto viene de antes.

A.R: Pues yo venía mucho a Sevilla, con un tío que era un boticario y prácticamente casi todos los veranos de mi infancia y adolescencia siempre pasábamos unos días aquí. Luego llegó otra época de la vida y llevaba un tiempo sin venir, luego vine con Rosa Villacastín a hacer un programa y entonces el primer sitio donde llegué estaba Juan y hasta hoy. Volví a retomar otra vez Sevilla. Yo siempre veraneo en Cádiz, tengo siempre mi querencia.

CH: El amor a Andalucía.

A.R: Sí, especialmente a Sevilla.

CH: Todo un honor, ya tenemos hija nueva en Sevilla.

A.R: Es que es un auténtico honor porque entiendo que hay gente que ha hecho muchísimo en la política en la economía, en las artes, yo al final soy una comunicadora.

CH: También es un arte.

A.R: Intento hacer bien mi trabajo pero bueno, no sé si estoy a la altura del resto de los premiados.

