La tragedia de Rosalía Iglesias, la fiel mujer de Bárcenas, condenada a 15 años de cárcel

Es la figura más trágica en este inmenso y pringoso embrollo que ha sido el 'Caso Gürtel'. Fiel sin fisuras, callada, obediente, entregada en cuerpo y alma a un marido que adoraba ('Caso Gürtel': La Audiencia Nacional sentencia a 51 años de cárcel a Correa y a 33 años a Bárcenas).

Y al final, a pesar de todos los esfuerozs que hizo él para preservarla, los jueces han caido sobre ella con una dureza draconiana (Ignacio Camacho: "Entre Gürtel y ERE hay un doble rasero mediático").

La sentencia del Caso Gürtel ha sido un terrorífico mazazo para los Bárcenas, no solo para Luis (60). Si el ex tesorero del PP ha sido condenado a 33 años, el fallo judicial contra la mujer (58) ha sorprendido por su inaudita dureza:15 años.

La familia era consciente de lo que se jugaba, pero el extesorero del PP siempre hizo todo lo que estaba en su mano para que sólo él, si llegaba el caso, pagase las culpas.

Es cierto que tanto Luis Bárcenas como su esposa estaban acusados de cinco delitos (blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, falsedad de documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa), pero nadie creyó nunca que el peso de la Justicia se abatiría sobre ella, que siempre ha aparecido como un personaje secuendario.

Rosalía siempre ha defendido a su marido. En 2017, de hecho, lo dejó más que claro:

Siempre sostuvo y parece cierto que era ajena a los asuntos de su esposo:

"Mi marido nunca ha hablado conmigo de temas de trabajo, no sé si es algo difícil de entender. Tenemos una vida personal llena, y no es que sea algo que no me interese, pero era algo de lo que no hablábamos".