Al chalé del recatado Iglesias estuvieron a punto de llamarlo 'Villa Cerda' por un cochino motivo

Lo que hubiese faltado para completar el cuadro, si el pretendido interesado hubiese decidido alquilarlo hace siete años para hacer variopintas guarradas. (El exorcismo de Podemos a Herrera por su cachonda romería al chalé de Iglesias y Montero).

Y es que el inquilino hubiera sido nada más y nada menos que el despeciable productor de cine para adultos, Ignacio Allende 'Torbe', quien se se encuentra en estos momentos a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación, tras ser imputado por un Juzgado madrileño por presuntos delitos de abusos sexuales de menores, difusión de pornografía infantil y por trata de seres humanos. (El vídeo oculto de Iglesias grabado pocas horas antes de hipotecarse que destapa su cochina trampa).

Así lo afirma en un vídeo que publica 'OkDiario', donde señala que desechó la idea de montar una mansión estilo Playboy a la que iba a poner el nombre de 'Villa Cerda', porque el casoplón de marras "era un horror, estaba para tirarlo todo y hacerlo nuevo. Era un gusto horrible". (Los ladrillazos de Ussía a Iglesias y Montero por el refrendo del chalé: "Zapatero actuará de mediador").

Iglesias y Montero han adquirido este inmueble por 615.000 euros en una zona residencial, de ubicación privilegiada, muy cercana al parque natural de Guadarrama, en la sierra de Madrid. El chalet de 268 metros construidos, cuenta con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, piscina, amplio jardín y casa de invitados. (Las hostias del 'reverendo' Gabilondo a Iglesias y Montero por su bendito casoplón: "Es grotesco").

Fue el antiguo propietario, un decorador, quien decoró el inmueble, incluso diseñó la tinaja con forma de bellota que acoge el cuarto de baño exterior y que tanto llamó la atención cuando se publicaron las imágenes de la casa. Este hombre vivio con su mujer en La Navata hasta hace un par de años, cuando se le diagnosticó una enfermedad, y decidieron mudarse a la Costa del Sol.

Sin embargo, este matrimonio no fue el único inquilino de la vivienda hasta que la compraron Iglesias y Montero. El chalet fue el nido de creación de dos empresas: la 'start-up' tecnológica Eventium y la empresa Jotache-Prolab.

