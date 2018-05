Letizia repite un mes después su look Carolina Herrera primaveral

El concepto de estilo tiene su origen en el término latino stilus. La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más habitual está asociado a la apariencia, la estética o la delineación de algo.

Los Reyes han presidido esta mañana el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Don Felipe y Doña Letizia viajaban hasta Logroño para presenciar el desfile militar que luego ha dejado paso a una recepción de los Monarcas con una comisión de militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, según EP.

Para esta ocasión, la Reina ha decidido apostar por un look que causó mucha sensación cuando lo estrenó. Se trata del abrigo tipo gabardina de Carolina Herrera que lució hace aproximadamente un mes en el almuerzo ofrecido al presidente de México y a su esposa, Angélica Rivera. Este look en rosa palo y con estampado florar es perfecto para estos días primaverales donde las temperaturas no acompañan.

Así, la Reina ha completado su outfit con unos salones en terciopelo rosa y un clutch en el mismo color.

