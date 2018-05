Luis Figo puede presumir de ser un padrazo

Nadie dijo que ser un buen padre era fácil. Sin importar la edad de tu hijo o cuántos tengas, debes saber que el trabajo de un padre nunca termina. Para ser un buen padre, debes estar presente, saber impartir disciplina y el buen ejemplo, y ser comprensivo con las necesidades de tus hijos sin mostrar debilidad.

Luis Figo, desde que se retirara como futbolista, se ha volcado en sus nuevos proyectos empresariales que compagina con su faceta de esposo y padres de tres mujeres. El que fuera jugador del Real Madrid, es ahora embajador de Hisense Láser TV de la marca HISENSE, según EP.

presentó su nueva televisión HISENSE 100" Láser TV, la tecnología premium en pantallas grandes del futuro en entretenimiento del hogar. El Láser TV revolucionará, sin duda, la manera de ver la televisión. Y es que se trata de una experiencia única en la forma de disfrutar de la televisión, con pantallas de gran tamaño, dotadas de una calidad excepcional.

El acto, celebrado en Madrid, contó con la presencia de Luis Figo, embajador de marca de Hisense para el Mundial de Fútbol 2018. El que fuera jugador del Real Madrid habla orgulloso de sus hijas y de su mujer a la que admira. Es curioso ver a un astro como Figo andando por la calle como cualquier otro mortal como si fuera anónimo y ver a la gente girándose al verle pasar. El marido de Helene Svedin es un tipo discreto, cercano al hablar con él.

P: Luis, ¿Cómo se lleva verse, casi más grande que tú, ahí?

LF: Bueno la verdad es que, como he dicho antes, salgo favorecido. Con los efectos especiales uno se ve mejor. Yo creo que es por la marca, con la definición que tiene la tele es fenomenal.

P: Dices que es por los efectos especiales, pero la más guapa se fijó en ti.

LF: Ah bueno eso es verdad también.

P: ¿Qué nos puedes contar de estas televisiones? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

LF: De momento feliz, es una marca global que es líder en su segmento también y es la primera vez que vi el anuncio que habíamos grabado y también la televisión, la definición que tiene es espectacular. Yo creo que sin duda es una experiencia fantástica poder tener la oportunidad de asistir a un partido de fútbol, a una serie o una película en una televisión así.

P: ¿Cómo llevas estar alejado de la competición?

LF: Lo llevo bien, desde que me retiré he tenido la conciencia de que no había vuelta atrás, entonces soy bastante realista. Te retiras de una carrera, de una realidad, pero lógicamente la vida sigue. Desde que me retiré he tenido diferentes proyectos lo que me lleva también a estar ocupado, la diferencia de cuando estás en activo es que no tienes que gestionar tu tiempo, lo gestionas dependiendo de los compromisos profesionales y cuando dejas el fútbol ahí sí que empiezas a gestionarlo y puede ser una dificultad si no tiene nada que hacer. Yo como estoy bastante ocupado y me dedico a diferentes cosas, pues lo llevo bien.

P: Ahora mismo, ¿en qué proyectos estás?

LF: Relacionado con fútbol, yo trabajo en la UEFA, soy asesor del presidente, embajador para el organismo, todos los temas relacionados con fútbol. Después tengo un proyecto de fútbol amateur en Estados Unidos, tengo academia de fútbol en China, tengo un proyecto de fútbol sala en India, así que un poco global. Después tengo mis proyectos empresariales también.

LF: Yo cuando fui a Italia desde Madrid, estaba acabando mi casa aquí. Entonces me retiré y volvimos aquí a Madrid por eso, para disfrutar de mi casa y porque también teníamos la experiencia de llevar muchos años viviendo aquí en España.

P: ¿Qué ciudad te podría definir?

LF: Bueno yo amo Lisboa, es la capital del mundo y vivo en Madrid en este momento así que me quedaría con esas ciudades.

P: ¿Cómo ves la situación de Cataluña?

LF: Bueno como todos los españoles lo ven, es una situación que se vino a más, en mi época lógicamente siempre hay sentimiento de dónde eres, de la región, pero de una forma tan radical, tan independiente. Ahora las cosas van a más y felizmente que es así porque vivimos en un mundo global. Para mi no tiene mucho sentido que cuando vives cada vez más en un mundo global en todos los sentidos que te quieras separar.

P: ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu etapa deportiva?

LF: Bueno muchos, en 20 años de carrera son muchísimo recuerdos buenos. Todas las victorias que hemos conseguido a lo largo de estos 20 años de títulos, amistades que vas inventando, relaciones, contactos. Yo creo que al final de cuentas es lo que queda para el futuro, los recuerdos.

LF: Hombre claro yo no soy perfecto y no quiero serlo. Hay muchos momentos que te equivocas y es lógico que con la experiencia y la madurez no volverías a hacer lo mismo.

P: ¿Alguno que nos puedas contar?

LF: No nada así tan especial, en el día a día, algún fallo que he podido cometer, alguna declaración, no sé.

P: Cristiano es compatriota tuyo, ¿cómo ves que siempre se le juzgue?

LF: Yo creo que es normal, tienes una actividad que es vista por millones, tienes una responsabilidad en el sentido de que juegas en los mejores clubs entonces siempre habrá comentarios.

LF: Pues muy bien.

P: ¿Crees que el nombre de un jugador esté detrás de un hotel así puede abrirle camino?

LF: Yo espero que tenga éxito en sus proyectos empresariales, como amigo le deseo lo mejor.

P: ¿Cómo está Helen?

LF: Está bien, está feliz, está haciendo sus cosas y es importante. Cuando está feliz es lo más importante.

P: ¿Cómo lleváis la adolescencia de vuestras hijas?

LF: Normal, como un momento de la vida, es normal, yo lo llevo fenomenal.

P: ¿Es difícil gestionarlo? ¿Han cambiado mucho las cosas desde que tú eras joven?

LF: No, yo tengo confianza en mis hijas así que se portan fenomenal, son responsables, no tengo nada que aportar, todo lo contrario. Es una época, un periodo importante en la vida de cualquier adolescente o de cualquier persona, pero yo lo llevo de una forma natural.

P: ¿Eres un padre de esos obsesivos o controladores?

LF: Hombre claro, controlador u obsesivo no lo llamaría, pero yo creo que todas las fases en la vida hay que estar encima, solamente eso. Transmitir responsabilidad y que se sientan con apoyo, pero responsables.

P: ¿Te da miedo que se tengan que enfrentar ellas a las redes por ser tus hijas?

LF: Hoy en día todo puede suceder con el mundo digital y las redes, todo puede pasar. Pero como te he dicho anteriormente, yo tengo confianza en mis hijas y sé cómo son. Por eso lo que pueda suceder se habla, se comenta, se racionaliza y se toman las decisiones que en su momento se tiene que tomar.

P: ¿Cómo se lleva el vivir rodeado de mujeres en casa?

LF: Bueno yo soy feliz teniendo tres mujeres, dos perras, dos empleadas, así que estoy en un mundo feminista y soy feliz.

