Rocío Carrasco da el brazo a torcer y permite el merecido homenaje a Rocío Jurado

Rocío Jurado despuntó con un repertorio mayormente de copla, género que empezaba a perder vigencia y que ella revitalizó con actuaciones enérgicas, tanto en voz como en presencia escénica, según WP.

Popular ya en los años sesenta y primeros setenta, en parte por algunas apariciones como actriz en televisión y cine como en la serie Curro Jiménez, Rocío dio el salto a la categoría de estrella internacional al inclinarse a un repertorio melódico, de balada romántica, con instrumentaciones orquestales y una imagen personal (maquillaje, peluquería y vestuario) al gusto europeo. Rocío alternó la bata de cola con suntuosos vestidos de noche, a veces muy comentados por su audacia. De los años setenta y ochenta son sus éxitos más inconfundibles: "Como una ola", "Señora", "Como yo te amo", "Ese hombre", "Se nos rompió el amor", "A que no te vas", "Muera el amor", "Vibro"... Muchos de ellos debidos a Manuel Alejandro y grabados por José Antonio Álvarez Alija.

La prolongada celebridad de Rocío radica en las canciones románticas más que en su faceta folclórica puramente española. Fue famosa por estas baladas también en Hispanoamérica, donde tal vez se mantuvo de moda por más tiempo que en España, lo que explica sus posteriores tanteos con ritmos mexicanos y caribeños: "Me ha dicho la luna", "Te cambio mi bulería"... Grabó duetos con figuras célebres de aquel continente: con José Luis Rodríguez "El Puma" la canción "Amigo amor" y con Ana Gabriel la ambigua canción "Amor callado". En 1990 participó en un show de homenaje a Lola Flores en Miami, con la que grabó el dueto "Dejándonos la piel".

Rocío Carrasco sigue inmersa en el musical Punto de Partida, un espectáculo que homenajea la figura de la desaparecida Rocío Jurado y al que pone voz, Anabel Dueñas, gran amiga de Carrasco. Este viernes, Rociíto volvió al Gran Teatro Bankia Príncipe Pío para arropar una vez más a todo el equipo de este musical, según EP.

Tras posar para todos los medios allí congregados, la hija de la más grande evitó hablar de sus problemas judiciales con su exmarido y de la nueva faceta laboral de su hija Rocío Flores como coach nutricional. Carrasco se limitó a abrir las puertas a todo aquel que quiera disfrutar de este musical, lanzando así una invitación a toda la familia de su madre: "Puede venir quien quiera".

Y es que entre el público asistente no hemos podido ver a los familiares de la desaparecida Rocío Jurado. Ortega Cano aún no ha acudido a ver este espectáculo y a Gloria Camila y José Fernando no se les espera. Aún así, Conchi Ortega -hermana del torero- sí estuvo disfrutando de este homenaje a la chipionera, así como todo el clan de las Campos, amigas íntimas de Rocío Carrasco.

En ellas, la esposa de Fidel Albiac ha encontrado respaldo en estos meses de intensa actividad judicial. Y es que desde hace meses, Rocío se ha tenido que ver las caras con su ex Antonio David Flores en varias ocasiones. Una batalla judicial que se prevé larga y que tuvo su primer revés para Rociíto hace unas semanas cuando el juez no aprobó las medidas cautelares que solicitaba ella.

A todo esto hay que sumar que el próximo viernes se cumplirán doce años de la muerte de su madre. Fue el fatídico 1 de junio de 2006 cuando Rocío Jurado perdía la batalla contra un largo cáncer que le llevó a luchar hasta su último aliento. La familia Mohedano se quedó rota de dolor, y desde entonces los problemas entre ellos no han dejado de sucederse.

