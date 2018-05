¿Sabías que Meghan Markle tiene ya su propio escudo de armas tras la boda con el príncipe Enrique?

El escudo o blasón, en cimera el soporte físico del blasón, situado en el centro de las armerías.

El blasón, también puede entenderse como la descripción heráldica de un escudo de armas o armerías. Esta descripción puede extenderse a los ornamentos exteriores, elementos paraheráldicos que acompañan al escudo. El escudo representa el escudo que portaban los hombres de armas, como uno de los elementos de su panoplia de combate, según WP.

Las armas (o cargas) se presentan generalmente sobre un escudo, pero es posible representarlas sobre otros soportes: una vestimenta como el tabardo del heraldo, un elemento de arquitectura como un anuncio mural, un objeto doméstico, una bandera... En este caso, la forma del contorno es aquella del soporte.

El escudo se caracteriza por su forma geométrica y sus potenciales divisiones, o mesa de espera, en la que están representadas las armas. El escudo puede tomar diferentes formas de acuerdo con el origen de su representación.

La actriz estadounidense Meghan Markle, a quien se le otorgara el título de Duquesa de Sussex tras su boda con el príncipe Enrique, recibió su propio escudo de armas, informa la oficina de prensa del Palacio de Kensington, según RT.

De acuerdo con el informe, el escudo muestra un conjunto de elementos –flores, el sol y el mar– que aluden a la patria chica de Markle, el estado de California (EE.UU.).

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb