Así es Loris Karius, el verdadero 'ganador' de la Champions League

Aunque anoche el Real Madrid ganó al Liverpool FC alzándose con la copa de la Champions League por 13º vez, realmente hubo un claro vencedor que nada tiene que ver con el equipo galáctico y que se hizo con un premio que va mucho más allá del fútbol. Se trata de Loris Karius.

El portero del equipo inglés fue el indudable protagonista de la reñida final. Minutos después de empezar el partido su nombre se convertía en trending topic a nivel internacional, siendo aclamado en todas las casas españolas. Su éxito no se debía precisamente a su agilidad con el balón y no es que destacase por su destreza a la hora de parar goles, sin embargo su belleza bien vale una medalla.

Las redes sociales se han invadido con fotos de Karius que a sus 24 años no solo despunta en el mundo del fútbol sino que las marcas se lo rifan para contar su presencia. Comparado con el mismísimo Chris Hemsworth consiguió conquistar hasta a las madridistas más acérrimas, y si durante todo el partido lo que deseaban gran parte de la afición era que la cámara enfocase a la portería, las imágenes de Karius llorando tras perder el partido derritieron los corazones de medio mundo, que no tardaron en ofrecerlo consuelo a través de las redes sociales.

Loris Karius es un joven de 24 años que aunque juega en el Liverpool FC es de Alemania, donde empezó a despuntar en el fútbol antes de que lo fichase el equipo inglés. Sus redes sociales, donde ya tiene un millón y medio de seguidores y que en las últimas horas han sumado más de 400 mil followers, demuestran que un chico presumido al cual no se le conoce novia, por lo que podría subir a lo más alto del ranking de soltero de oros.

Eso sí, su perro Bansky es su gran inseparable, y ambos con sus ojos azules son el támdem perfecto para que nos aficionemos al fútbol con más fuerza incluso que en el mundial. Karius no has ganado la copa, pero sí nuestros corazones, no te preocupes.