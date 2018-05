Así está hoy en día Bea, “la legionaria” de ‘Gran Hermano’

Bea fue una de las concursantes más polémicas de la edición, y a la postre una de las más míticas de la historia del programa, que ya es decir. Mujer legionaria, antes de entrar en Gran Hermano 6 preparaba unas oposiciones para funcionaria. Vivía con sus padres y algunos de sus motes eran “Soy la novia de la muerte” o “Guendolina“, según SQ.

Aparentemente adicta a la disciplina, no soportaba ni un grito en la casa. Sin embargo, sus broncas, siempre salidas de tono, exasperaron a más de uno de sus compañeros. Susceptible en exceso, a menudo se sentía ridiculizada, aunque nadie hubiera tenido la intención de hacerlo. Al final aguantó 67 días en la casa, fue nominada dos veces y expulsada en quinta posición.

“Si yo quiero tirarme un pedo aquí, me lo tiro; y si me lo quiero tirar aquí, me lo tiro“, “¡Nadie! ¡Nadie opina por mí! ¡Nadie!“… Recordemos algunas de las míticas frases de Bea:

En febrero de 2010 y después de tres años alejada de los medios, entró a concursar en El Reencuentro con su compañero de edición Nicky, estando por 16 días en la casa, finalmente expulsada disciplinariamente; aprovechando el tirón mediático de esta nueva andadura televisiva, entró como concursante en Supervivientes 2010, pero fue expulsada por la audiencia la segunda semana.

En 2011, en el programa La Noria, salió contando que había sufrido malos tratos por parte del padre de su hijo y qué cuando nació el niño.

Desde 2014, que apareció como invitada en Sálvame diario en la sección de Kiko Hernández “Se busca“, no habíamos sabido mucho sobre ella… hasta ahora.

En Cámbiame ha contado que cambió los platós y los focos por la vida anónima cuando su hijo, al que define como el hombre de su vida, se vio implicado. Por lo visto, trabaja de camarera una cafetería de Getafe, y vive tranquila y centrada en la maternidad. Pero ha querido volver a ponerse delante de las cámaras para ponerse en manos de los estilistas y enseñarnos otra versión de sí misma.

Desde el principio, Bea ha advertido a Pelayo que el pelo no se lo podía cortar porque era algo muy importante para ella. Pero como el estilista es “manostijeras” no le ha hecho mucho caso, y ha vivido con la participante un momento de crisis con ella en la peluquería.

Pelayo ha visitado la casa de “La Legionaria” para ver cómo vive y sobre todo para cotillear su armario. La exconcursante de Gran Hermano tiene tanta ropa que la tiene distribuida en dos habitaciones, además le ha confesado al estilista que tiene un total de 136 pares de zapatos, y entre ellos se encuentran unos Manolos. Pelayo ha alucinado con la gran cantidad de zapatos que tiene y sobre todo lo mal que los tiene organizados.

Pelayo se ha atrevido a cortarle el pelo a pesar de la negativa de Bea, además ha conseguido dulcificar su imagen con un look “limpio y sin prints que fuera fácil de ver“, ha explicado el estilista.

Por cierto, que días más tarde declararía que “Pelayo sabe de moda lo mismo que yo de aviones“, y que “nada más salir de plató me solté el pelo, me cambié de ropa y ya he regresado a lo que yo soy. A mi estilo. El cambio que me han hecho no le puede gustar a nadie en su santo juicio“.

Eso sí, delante de las cámaras intentó disimular todo lo que pudo:

“Creo que mi cara lo dice todo, pero no podía ponerme a decir que no me gustaba allí mismo.”

