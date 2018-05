Gemma, la amiga de Bigote Arrocet, dice que no posa con él "para no enfadar a la yaya Teresa"

Bigote Arrocet no para. El novio de María Teresa Campos y su amiga, Gemma Serrano, fueron pillados juntos y en actitud cómplice en octubre de 2016.

Ella incluso fue fotografiada entrando al piso de soltero del humorista chileno en varias ocasiones.

Las imágenes no gustaron nada a la veterana presentadora, quien se sintió dolida con su pareja, tal y como desvelaron los medios.

Tras las instantáneas, Edmundo negó estar poniendo los cuernos a Maria Teresa, versión que corroboró Gemma, quien habló con todo el mundo para desmentir el supuesto idilio, aunque soltando una pulla:

"A Teresa no debe gustarle mucho ver a Bigote con otras, aunque solo sean amigas".

Desde ese momento, Arrocet y Gemma procuraron no volver a aparecer juntos, si bien es cierto que su relación de amistad ha continuado durante todos estos meses.

Según cuenta Cotilleo, se llevan bien y, a pesar del enfado de María Teresa, entre ellos no hay ningún motivo de crispación.

Dos años después de aquellas imágenes, los caminos de Arrocet y Gemma se volvieron a cruzar hace unos días.

Ambos acudieron a la presentación del libro de José Antonio Franco y, de nuevo, evitaron posar juntos para no crear nuevos rumores. Gema desvelaba después al portal que su distanciamiento en el acto fue para "no enfadar a la yaya", apelativo que a buen seguro no hará ninguna gracia a María Teresa Campos.