Marlene Mourreau: “Hacienda me quiere quitar hasta las bragas”

El ministro sigue a lo suyo y la última en caer en sus garras ha sido Marlene Mourreau. En una entrevista que la francesa ha concedido a la revista ‘¡Qué me dices!’ ha confesado que tiene deudas con la Administración Pública y el Ayuntamiento de Madrid por un valor de 50.000 euros. Una cantidad a la que no puede hacer frente porque “está a cero” y por la que le han llegado a cortar “la luz y el agua”.

La vedette ha asegurado que Montoro le quiere quitar hasta la ropa interior: “Hacienda me quiere quitar hasta las bragas. Que no me importa estar desnuda y sin bragas, pero con las cuentas bancarias, no. El dinero que me queda es para pagar multas y si no hago frente al pago, me embargan una de mis casas”.

