Tony acorralado tras desvelar en el PoliDeluxe sus verdaderas intenciones con Isa Pantoja

Tony, el amante de Isa Pantoja mientras Alberto Isla estaba en Supervivientes, volvía a sentarse en el plató de Sábado Deluxe pero en esta ocasión para someterse al polígrafo de Conchita, el cual desveló las verdaderas intenciones del cantante provocando el gran enfado de Jorge Javier Vázquez.

Tony cebaba su entrevista asegurando que callaba muchas cosas por no hacer más daño y acusando a Chabelita de haber hecho su encuentro público, sin embargo el polígrafo desvelaba que todo se debía a una estrategia para salir en televisión. El polígrafo no solo confirmaba que Tony estaría "dispuesto a cualquier cosa por salir en televisión", también que no se sentía atraído por Isa, demostrando que se lío con ella porque era famosa.

Tony seguía sumando mentiras, confirmándose que durmió desnudo al lado de la hija de Isabel Pantoja, consiguiendo que al final su exnovia entrase llorando por teléfono: "No te has respetado como hombre ni me has respetado como mujer. Tienes una dependencia al tema de la televisión. Aceptaló. Pide perdón a la familia de Isabel Pantoja, a la tuya y a la mía. Me da vergüenza que te rías como te has reído", defendía Verónica que no descarta sentarse en el programa.

Ante las mentiras y actitud de Tony, Jorge Javier terminó mostrando su cara más dura asegurando que el debate le parecía "asqueroso" y despidiéndose del invitado sin ni siquiera aplausos.