Fayna cuenta el drama que vivió con su ex ‘El Yoyas’

El pasado once de enero saltaba una noticia que, incluso, trascendía hasta los informativos nacionales: Carlos ‘El Yoyas’, concursante de la segunda edición de Gran Hermano, era detenido en Gran Canaria, y posteriormente expulsado de la isla, por un supuesto delito de violencia de género cometido sobre su ex pareja, la también participante del reality se Telecinco, Fayna Bethencourt. En 2001, Carlos se convirtió en el primer expulsado en la historia de GH por conducta indisciplinaría tras agredir a Fayna durante una discusión, según SQ.

Después de la detención y expulsión de su ex pareja, Fayna ha declarado en una entrevista en exclusiva a LOC, El Mundo, que hace seis meses que se rompió su relación (de 17 años), y que están en proceso de divorcio: “Ya retiré una denuncia por pena. Hace más de medio año que no somos pareja. Estoy en proceso de divorcio. He pedido el divorcio contencioso porque no me lo ha querido dar de forma amistosa.”

La ex concursante de GH habla de amanezas por parte de Carlos y que lo único que ahora le importa son sus hijos y su bienestar: “Me separé por una serie de sucesos, una separación nunca se debe a que una pareja sea feliz. Llegó un momento en el que decidí separarme. Ahora mismo estoy bien y tengo una vida muy tranquila. Si él hace una serie de amenazas y una serie de actos, pues se acude a la ley, que es a donde hay que acudir. Lo que me preocupa ante todo son mis hijos. Como no he podido evitar que esto se filtrase, mi preocupación es protegerlos ahora lo más posible“.

Según la versión de la canaria, ‘El Yoyas’ también ha amenazado a su actual pareja: “Retiré una denuncia anteriormente porque me dio pena. Esta vez no ha quedado más remedio que volverlo a hacer. Pero ahora, al haber un arresto, se ha filtrado. Se ha dedicado a amenazar a la persona con la que yo estoy ahora mismo, que es una persona a la que no ha visto nunca ni ha tenido un mínimo contacto con él”.

VÍDEO DESTACADO: Carlos Navarro «El Yoyas»: A ver si me habla que le voy a pegar dos yoyas