La venganza de Marie Chantal contra la reina Letizia a cuenta de su suegra

Lo ha hecho durante estas últimas horas en una soleada Copenhague, -de forma sutil aunque con una clara intención-, tras el comentario que subió a su cuenta de Twitter a cuenta del encontronazo en la catedral de Palma entre la reina Letizia y doña Sofía. (El cabreo de la sobrina política de Doña Sofía con Letizia: "Ha mostrado su verdadera cara").

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Marie-Chantal Miller, de 48 años, la segunda de las tres hijas del multimillonario Robert Warren Miller, conocido como el rey de los Duty Free, y para más señas casada con Pablo de Grecia, primo de Felipe VI, ha subido una reveladora foto a su cuenta de Instagram dejando las cosas muy claras: (Los vergonzosos documentos secretos sobre Letizia que Casa Real no quiere que veas)

Así, posa todo sonrisas junto a su suegra, la princesa Ana María de Grecia, de 71 años, mirando ambas a cámara, agarradas y dejando claro que gozan de una relación fluida y maravillosa. "Todo sonrisas en un día soleado en Copenhague", comentaba Pavlos (su nombre en griego), orgulloso de inmortalizar el abrazo más tierno entre las dos mujeres de su vida. (La comparación entre Irene Montero y la reina Letizia que hace el descarado Peñafiel).

Poco después de la publicación de la instantánea empezaron a llegar los comentarios en alusión a la reina Letizia y la presunta tirante relación que mantiene con la emérita Sofía: "¡Letizia debería aprender!" o "Hermosa fotografía y gran lección a Letizia", son tan solo algunas de las opiniones de los seguidores del primo del rey Felipe VI (50) en Instagram. (El incómodo secreto de alcoba entre Felipe y Letizia durante su primera cita).

La familia de Grecia se encuentra estos días en Copenhague con motivo del 50 cumpleaños del príncipe heredero Federico de Dinamarca. Unas semanas atrás, la Casa Real danesa informaba de que Federico seria protagonista de varias fiestas por todo el país en honor a su efemérides. No solo festejos en las cinco ciudades más relevantes del país sino también un espectacular convite organizado por su madre, la reina Margarita (78), en el Palacio de Christianbourg, ubicado en el islote de Slotsholmen. (Los 10 alimentos que la reina Letizia siempre incluye en su dieta para mantener el tipo).



Letizia, más allá de coincidir de manera puntual en algún acto oficial, no tiene casi relación con la mayor parte de los parientes de su marido. En el pasado, Pablo de Grecia mantuvo una relación muy cercana con su primo, el Rey Felipe VI, con el que llegó a compartir piso durante su etapa de estudiante en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos). Sin embargo, el tiempo ha pasado, y al distanciamiento propio de la distancia geográfica que los separa, se une que sus esposas no parecen llevarse muy bien.

Como era de esperar, los Reyes españoles fueron invitados al evento, pero disculparon su ausencia ya que debían asistir al acto central por el Día de las Fuerzas Armadas en Logroño. (El oportuno motivo de Letizia para no coincidir con su peor enemiga).

