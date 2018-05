Sara Sálamo e Isco derrochan amor en la celebración de la Champions del Real Madrid

Sara Sálamo e Isco están viviendo una etapa maravillosa juntos. Desde que el pasado mes de diciembre hiciesen pública su relación con una fotografía en instagram, la pareja no ha dejado de regalarnos muestras de cariño a través de las redes sociales. La actriz y el futbolista mantienen una relación de lo más consolidada y ya comparten hogar junto a sus perros.

Este fin de semana hemos podido ver a Sara viajar hasta Kiev para ver a su pareja disputar la final de la Champions contra el Liverpool. A pesar de que su sangre es colchonera, la intérprete no ha dudado en enfundarse con la camiseta blanca para apoyar a Isco, algo que ha causado mucho revuelo en redes sociales.

Adriana Pozueco, periodista de Marca y pareja del futbolista Theo Hernández, ha querido hacer alusión a este repentino "cambio de equipo" de Sara y compartió una fotografía en su Instagram Stories junto a la canaria vistiendo la equipación del Madrid: "Lo has intentado pero las pruebas son irrefutables". Sin embargo, Sara Sálamo no se ha querdado callada y no ha dudado en dejar claro cuales son verdaderamente sus colores: "Hola Adriana Pozueco. Aunque lleve la camiseta de mi novio, mi corazón sigue siendo colchonero. Tú sí que te has dado por vencida. #Chaquetera".

Tras el final del partido, Sara publicó una romántica fotografía en el terreno de juego junto a Isco, donde le felicitaba por la victoria con un cariñoso mensaje: "¡Enhorabuena, mi vida!".

Además, Sara Sálamo tampoco ha querido perderse la celebración posterior que tuvo lugar este domingo en el Santiago Bernabéu, en la que se reunieron todo el equipo con sus familias, y como no, también con todos los aficionados madridistas. De lo más orgullosa, la actriz también compartió un vídeo del momento en el que todos los seguidores del Real Madrid ovacionaron a Isco bajo el título "#MagiaVerdadera".

A lo largo de la tarde, Sara e Isco estuvieron de lo más cariñosos y no dudaron en besarse, abrazarse y compartir sonrisas bajo la atenta mirada de todos los presentes. Tal fue la diversión entre ambos que la actriz terminó la celebración en los hombros del futbolista. No es la primera vez que la pareja se muestra tan cercana en público y es que hace unos días pudimos verle de lo más acaramelados en el Mutua Madrid Open. Está claro que entre las múltiples aficiones que comparte la pareja, destaca la pasión por el deporte.