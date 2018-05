Terelu afila las uñas contra Makoke

La presentación de la nueva colección de joyas de Terelu sigue acarreando consecuencias. La ausencia de Makoke sorprendió a muchos que consideraban que entre ambas colaboradoras existía una relación de amistad.

La propia Makoke fue la encargada de encender la mecha en el programa de Viva la vida. Allí, la esposa de Kiko Matamoros manifestó su sorpresa tras no haber recibido invitación para acudir a este photocall. Bastante molesta con el tema, Terelu respondía tajantemente a Makoke en su programa: "Si considera que necesita una explicación solo tiene que descolgar el teléfono".

Aún así, el tema no quedaba ahí pues Kiko Matamoros decidía echar más leña al fuego con esta conversación telefónica: "Makoke le tiene cariño a Terelu. La excusa que le ha dado Terelu es barata y absurda porque ella podría decidir quien iba o no a la presentación de sus joyas. Terelu no es tonta y sabe con quién juega y cómo juega... a lo mejor Terelu no ha invitado porque alguien se lo ha pedido".

Unas declaración que hicieron saltar de su silla a la hija de María Teresa Campos: "Siempre he invitado a mis compañeros y a Makoke, hay hemeroteca y ahí sale todo. Lo que he tenido que hablar con Makoke siempre lo he hecho en privado [...] Jamás en mi vida nadie me ha dicho que no invitara a Makoke. Makoke y yo ni hemos sido ni somos íntimas amigas". Unas palabras que abren una nueva brecha entre Makoke y un sector de Sálvame.