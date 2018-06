Willy Toledo pierde los papeles con un aluvión de insultos a Rosa Díez: "¡Está muy loca!"

Dice una ley no escrita que no se debe de alimentar al troll en internet, que lo que busca es protagonismo y que si los usuarios no le echan cacahuetes de segundos de atención, este al final acaba muriendo de inanición virtual y de puro aburrimiento.

Sin embargo, a pesar de que lo recomendable es pasar de estos 'hazme casito', tampoco puede dejarse de lado las bestialidades con las que suelen obsequiar a sus víctimas cuando no están de acuerdo con lo que piensan u opinan.

Un personaje de este tipo es Willy Toledo, acostumbrado a pringarse en todos los barrizales que encuentra a su alrededor. Y, claro está, con la moción de censura celebrada el 31 de mayo y 1 de junio de 2018 ha encontrado su hábitat ideal para vomitar a placer contra quienes censuraron los apoyos escogidos por el ya presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

La escogida fue Rosa Díez por este tuit en el que hablaba de los enemigos de España que se habían conjurado para hacer presidente a Sánchez:

Bueno, pues los enemigos de España ya se han conjurado para elegir Presidente. Habrá que organizar la resistencia. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 31 de mayo de 2018

Toledo, que no puede estar callado ni un momento, saltó a la yugular de la expresidenta de Unión Progreso y Democracia con una sarta intolerable de insultos en su muro de Facebook: