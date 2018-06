Elisabeth Reyes muy feliz en el bautizo de su hija Adriana

Elisabeth Reyes cumple una promesa que hizo cuando estaba embarazada y bautiza a su hija en la Ermita de el Rocío. Muy favorecida vestida de verde con detalles florales en los hombros y acompañada de su marido, Sergio Sánchez, posó para la prensa en un día tan especial, que no quiso perderse Elena Tablada, quien asistió acompañada de su prometido, Javier Ungría, y de su hija Ella. María José Suárez y Eva González fueron las grandes ausentes, motivos profesionales les impidieron acompañar a Elisabeth en esta ocasión. La exmiss España aseguró que no está preparada para aumentar la familia aun porque su hija, a la que han bautizado con el nombre de Adriana, "es muy revoltosa"...

"Es un día muy especial para nosotros, bautizamos a nuestra niña y encantada de poder hacerlo aquí en el Rocío. Una promesa que hicimos su padre y yo cuando me quedé embarazada, como sabéis perdí un bebé, y la promesa que hicimos fue que si salía todo bien la bautizábamos aquí. Y bueno, promesa cumplida...", confesaba Elisabeth a su salida de la Ermita.

Aunque la pequeña ya tiene un año y tres meses, han tenido que aplazar el bautizo hasta ahora por motivos profesionales: "Hemos esperado un montón porque también Sergio cambió de equipo y no hemos podido bautizarla antes, la hemos bautizado cuando hemos podido".

Sobre la ausencia de sus amigas, ha sido ella misma quien las ha justificado: "Eva está trabajano, hasta el último momento ha estado para venir pero no ha podido... igual que María José, que está fuera... es un poco complicado, son unas fechas muy que bueno que la gente está trabajando, está de vacaciones y bueno yo encantada, han venido los que han podido".

Elisabeth Reyes ha hablado sobre la posible ampliación de la familia: "Me lo estoy pensando porque esto es un torbellino de niña... me tiene muerta, es duro, la maternidad no es nada fácil, te vas adaptando a ella... ahora está empezando que nada más quiere gatear, quiere estar en el suelo, es complicado, es difícil. Sergio dice cuatro, cuatro, y yo le digo ocho vamos a tener... es muy fácil para él, de momento estamos disfrutando de Adriana y el siguiente ya vendrá".