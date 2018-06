Sofía Suescun y Alejandro Albalá "se lo montan" en la isla

Alejandro Albalá se despedía el jueves de sus compañeros después de permanecer durante una semana en Supervivientes como el concursante del futuro, pero sin duda hay una concursante con la que el adiós ha sido de lo más especial y es que a pesar de su polémica relación Alejandro y Sofía se han despedido por todo lo alto.

Según desvelaban desde el plató de Sábado Deluxe, Alejandro y Sofía mantuvieron relaciones sexuales plenas la última noche que pasaron juntos en Honduras. Una noticia que no ha pillado por sorpresa a los familiares presentes en el plató y es que aunque Alejandro volvió a la isla reticente a tener una buena relación con Sofía, a la que había dejado públicamente en su primera visita, las chispas no tardaron en volver a saltar y como donde hubo fuego cenizas quedan, parece que la llama del amor y la pasión volvió a prenderse en la soledad de Honduras.

El ex marido de Isa Pantoja se encuentra regresando a España, donde tendrá que responder a su noche de amor, mientras Sofía todavía no se ha pronunciado al respecto, pero en ocasiones anteriores había confesado sentirse atraída por su ex, al que le unía un gran cariño. El Maestro Joao a través de leer los pezones de ambos ya vaticinaba la reconciliación y una intensa historia de amor, de la que seguro seremos testigos en los platós de televisión.