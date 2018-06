Willy Bárcenas versiona 'Tu canción' con un mensaje que no te debes perder

Willy Bárcenas ha tenido que vivir un duro golpe con la encarcelación de sus padres esta pasada semana, el hijo del político parece usar su Instagram a modo de escapatoria o de liberación de estres, donde además siente el apoyo de todos sus seguidores.

Utiliza las redes sociales también para publicar mensajes positivos y de lucha como este: "Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar".

Lo último que ha colgado en su Instagram es un vídeo haciendo un cover del tema de Eurovisión de Amaia y Alfred, 'Tu canción', en la que escribía: "Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante 3 días y ahora la canto yo...", confesó el cantante del grupo Taburete.

Parece que las aguas están más calmadas para el artista, ya que consiguió recaudar los 200.000 euros de fianza para sacar a su madre, Rosalía Iglesias, de la cárcel.