Agatha Ruíz de la Prada lanzará en breve su firma a nivel internacional

Desde que puso punto y final a su matrimonio con Pedro J. Ramírez, Agatha Ruíz de la Prada está viviendo uno de los mejores momentos de su vida en el terreno personal y profesional y es que no para de cosechar éxitos. En esta ocasión la diseñadora aterrizó en el aeropuerto de Madrid tras su paso por Miami y lo hizo totalmente ajena a los rumores que hablan sobre una posible historia de amor con Luis Miguel Rodríguez y es que asegura que tan solo tiene una relación de amistad con él.

AGATHA RUIZ DE LA PRADA REGRESA A MADRID TRAS SU PASO POR MIAMI

Feliz y centrada en su trabajo, Agatha reconoció que no ha hablado con Carmen Martínez Bordiú sobre todo lo sucedido con Luis Miguel y es que ha sido la propia nietísima la encargada de reconocer en alguna ocasión que 'El Chatarrero' ha sido uno de sus grandes amores.

CHANCE: Hola Agatha, enhorabuena.

Agatha Ruíz de la Prada: Fenomenal, la pera, súper bien.

CH: Te hemos visto con Banderas.

Agatha: Banderas adorable, la verdad, me lo he pasado bomba.

CH: Imparable.

Agatha: No paro, la verdad.

CH: Se está hablando de esas fotos con Luis Miguel Rodríguez.

Agatha: Pues ya ves, todo el día de viaje así que...

CH: Triunfas en tu trabajo y también en el amor.

Agatha: Qué barbaridad. Nunca se ha visto una cosa más pequeñita con tanta televisión y tanta cosa.

CH: ¿Qué nos puedes decir, lo confirmas, lo desmientes? Agatha: Yo no desmiento ni confirmo nada.

CH: Has llegado a ver las fotos.

Agatha: Sí.

CH: ¿Qué opinas? Hay cariño y amor.

Agatha: Que estoy con un amigo, yo diría eso.

CH: Un amigo solo.

Agatha: Le conocía de dos días solo en esas fotos.

CH: ¿Has podido hablar con Carmen de algo de él? Agatha: No, la verdad es que con Carmen no he hablado.

CH: ¿Crees que ha podido ser una trampa? Agatha: ¿En las fotos? CH: Sí. Como dices que le conocías de hace poco.

Agatha: Las fotos no tienen nada de otro mundo.

CH: Hombre te besa el cuello, que es bonito.

Agatha: Bueno pues mira, qué mono.

CH: ¿Sigues abierta al amor? Agatha: Hombre claro.

CH: Estás viviendo una gran etapa.

Agatha: Sí, la verdad es que estoy viviendo una gran etapa pero necesito vacaciones, no paro.

CH: ¿Tus hijos qué te han dicho? Agatha: Nada, absolutamente nada.