El Museo de Rocío Jurado nunca abrirá sus puertas según José Antonio Rodríguez

Durante este fin de semana toda la familia de Rocío Jurado se ha reunido para rendirla homenaje con motivo del aniversario de su muerte. Por su parte, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ha asegurado que el museo de su cuñada nunca abrirá sus puertas...

CHANCE: Un día importante para toda la familia...

José Antonio Rodríguez: Estamos aquí y después de doce años ya habéis visto toda la gente que hay recordándola con mucho cariño.

CH: La familia muy unida...

J.A.R: Sí, no hay ningún resquicio hasta ahora gracias a Dios...

CH: Falta Rocío...

J.A.R: Es la historia de siempre que no vamos a entrar en ella para nada.

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SE PRONUNCIA SOBRE EL MUSEO DE ROCIO JURADO CH: Un tema del que no deja de hablar es del museo...

J.A.R: Bueno el museo ahora mismo, oficialmente no os puedo decir nada porque oficialmente no sé nada. Yo le he dado muchas vueltas al tema del museo, de las razones por las que se puede abrir o no se puede abrir. Creo que hay muchas excusas absurdas. Canalizando lo que se ha dicho y escrito en muchos sitios y lo que ha pasado en este tiempo, he llegado a una conclusión que me gustaría equivocarme en ella, pero yo creo que el museo no se ha abierto ni se va a abrir nunca sobre todo de la forma en la que ahora mismo está el museo. Si definitivamente quien tiene que decirlo o el ayuntamiento dice que no, habría que buscar otra forma de hacerlo. Rocío tiene que tener un museo en Chipiona, se llame museo o le llamemos como le llamemos siempre será el museo de Rocío. Habría que buscar otras posibilidades, que creo que las hay, pero ya os digo, ahora mismo lo veo negrísimo.

CH: Desde el Ayuntamiento comenzaron que le habían mandado un burofax a rocío carrasco y respondió que hasta que no se aclaran las cuentas no daría su permiso para abrir ese museo...

J.A.R: Esa es una de las cosas absurdas, porque el que haya podido haber, que no sé si habrá habido y eso se decidirá en los tribunales, no afecta para nada al museo ni afectaría para nada a Rocío. Imaginaros que se hace una escuela, un colegio, una autopista y hay irregularidades, alguien se queda con dinero y hay problemas, ¿qué pasa? ¿Que el colegio ya no se abre o la autopista se cierra? Quien haya cometido esa irregularidades las tendrá que pagar económicamente o judicialmente o penalmente, pero el colegio seguirá o la autopista seguirá. Y los padres qué dicen yo a ese colegio no llevo a los niños porque hubo irregularidades en las cuentas o el colegio tiene menos categoría porque hubo irregularidades... Es absurdo.

CH: ¿La familia qué pensáis?

J.A.R: No lo sé, pero analizando, creo que como no hay motivo no se va a haber nunca. Además creo que da igual que el ayuntamiento quiera dar 30.000 euros, 40 o 50. Eso ahora mismo no tiene importancia.

CH: ¿Es un capricho suyo?

J.A.R: No lo sé. Me gustaría saberlo como saber muchas cosas...

CH: Como museo no se va a abrir. ¿Si se busca otro formato cree que rocío carrasco seguirá negándose?

J.A.R: Hay muchas alternativas en las que no tendría que oponerse. Podría no usarse el nombre de Rocío Jurado. Pero qué más da. Ahí no existe el nombre de Rocío Jurado. Se iba a poner y no quisimos que se pusiera.

CH: ¿Ahí no tendría rocío carrasco la última palabra?

J.A.R: Por supuesto. Judicialmente no soy un experto, pero hemos hecho muchísimas exposiciones y no ha habido ningún tipo de problemas. Hay una serie de cosas que no se podrán utilizar por eso os digo que la idea que hay ahora mismo no se va a hacer, creo yo, es un pensamiento y me gustaría equivocarme y me quedaría muy contento si me equivocara, pero no veo ninguna posibilidad ahora mismo.

CH: ¿Amador por qué no ha venido?

J.A.R: Eso se lo tenéis que preguntar a amador. El cementerio no le gusta y esas cosas, pero bueno. La respuesta os la tiene que dar él. No voy a dar respuesta por nadie.