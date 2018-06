Gloria Camila lleva en el corazón a su madre Rocío Jurado

Gloria Camila Ortega se ha mostrado de lo más emocionada en el homenaje de su madre Rocío Jurado con motivo del aniversario de su muerte. La ex concursante de Supervivientes ha asegurado notar la presencia de la cantante y que siempre va con ella.

Además, Gloria Camila ha confirmado una vez más que estará presente en el bautizo de su sobrina y tiene la esperanza de que el Museo de Rocío Jurado abra sus puertas algún día ya que tanto ella como su familia, han puesto mucho empeño y sacrificio en que así sea.

CHANCE: ¿Gloria qué tal? Te hemos visto muy emocionada...

Gloria Camila Ortega: Bueno, es lo que he dicho antes, es un día que se une a lo que es nuestra rutina y el 1 de junio ya sabemos qué fecha es. La verdad que aquí estamos como siempre a hacer memoria a la más gran de a mi madre.

CH: ¿Has comentado que sientes que tu madre está a tu lado? Gloria: Sí, yo digo mamá ayúdame con esto y me sale bien. Gracias mamá y hay una ayuda. Siempre sientes eso y sabes que va contigo. Noto su presencia en plan que va siempre conmigo de verdad.

CH: Tu hermano siempre cuenta con ella...

Gloria: Mi hermano la amaba también, yo soy muy de padre, pero él era muy de madre. El tenía una edad cuando ya falleció y notó su ausencia muy pronto. Entonces pues la lleva siempre con él.

CH: Lo siguiente es el bautizo de la niña de tu hermano ¿tu estarás no? Gloria: Sí claro, es mi sobrina y es la hija de mi hermano y tengo que estar.

CH: Los problemillas que has tenido Michu...

Gloria: Yo directamente paso, voy porque es mi sobrina, es la hija de mi hermano. Y yo voy porque así es y así quiero. Luego fuera los problemas... Yo me mantengo al margen.

GLORIA CAMILA ORTEGA: "HEMOS LUCHADO POR ABRIR ESE MUSEO... EL TIEMPO DIRA" CH: ¿Algún día se abrirá el museo de tu madre? Gloria: Buena pregunta, yo también me la hago y digo bueno... Yo ya he luchado mucho con mi familia, que hemos luchado mucho por abrir ese museo. Pero el tiempo dirá, no lo sé. Lo siento, pero no lo sé.

CH: ¿Cómo está llevando tu sobrina Ro? Gloria: La verdad es que es muy duro porque es su padre y es como cuando le pasó al mío.

CH: Su padre y su madre...

Gloria: Sí, es muy fuerte, lo está llevando bastante bien. Sabe David que tiene todo nuestro apoyo. El es súper buen padre, les quiere con locura y yo he visto como ese padre mataba por sus hijos y digan lo que digan el padre es maravilloso. De verdad. Desde aquí sabe David que ya hemos hablado muchas veces que tiene todo nuestro apoyo.

CH: ¿Crees que hablará algún día Ro? Gloria: No lo sé, hoy es un día muy importante y no me voy a meter en eso ahora.

CH: ¿Crees que habrá un acercamiento con tu hermana? Gloria: No lo sé y tampoco lo busco, no lo necesito y no me ha hecho falta. Estoy muy bien, con los míos, con los que de verdad me quieren y con los que han estado desde siempre y para todo, no noto su ausencia de verdad.